Dünyanın en pahalı tablosu Salvator Mundi sahte mi?
Erkek Mona Lisa olarak adlandırılan ve 450 milyon dolarla şimdiye kadar bir açık artırmada en yüksek fiyata satılan Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi isimli tablosunun sahte olduğu iddia edildi. Geçen ay bir yatla takasta kullanıldığı iddia edilen tablonun asıl değerinin bin 175 dolar olduğu konuşuluyor.
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın satın aldığı Leonardo da Vinci'ye ait olduğu bilinen "Dünya'nın Kurtarıcısı" (Salvator Mundi) isimli eserin sahte olduğu ikinci kez gündeme getirildi.
Suudi Prens boşa mı servet ödedi? ('Salvator Mundi sahte' iddiası)
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Şubat ayında Fransız sanat tarihçisi Jacques Franck'in eserin aslın da Vinci'nin yardımcısı Bernardo Luini'ye ait olduğu ileri sürmesinin ardından, İngiliz sanat uzmanı Ben Lewis, 2008'de beş uzmanın tabloyu incelediğini ve sadece ikisinin eserin da Vinci'ye ait olduğunu düşündüğünü söyledi.
Suudi Prens boşa mı servet ödedi? ('Salvator Mundi sahte' iddiası)
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Times dergisine konuyla ilgili kitabını anlatan Lewi, Prens Selman'ın 2017'de 450 milyon dolara satın aldığı tablonun Londra'taki Ulusal Müze'nin uluslararası uzmanların çoğunluğunun onaylamamasına rağmen eseri sergilemeye devam ettiğini söyledi.
Salvator Mundi’nin rekoru habersiz rekabet yüzünden mi?
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Tablonun değerinin en fazla bin 175 dolar olduğu belirtiliyor.
Salvator Mundi’nin rekoru habersiz rekabet yüzünden mi?
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5Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın geçen aylarda satın aldığı Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi isimli tablosunu, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid'e ait bir yatla takas ettiği iddia edilmişti.
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6147 metre uzunluğunda olan ve 26 yatak odası bulunan Topaz isimli yatın değerinin de 450 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.