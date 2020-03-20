Emilia Clarke: Jon Snow'u yaptıklarıyla yüzleşirken görmemiz gerekiyordu

Emilia Clarke, dünya çapında en fazla seyircisi olan diziyken, final bölümü sonrası tarihin en çok eleştirilen yapımı olan Game of Thrones hakkında konuştu. İngiliz oyuncu, Jon Snow’u (Kit Harington) işlediği cinayetin sonuçlarıyla yüzleşirken görememenin kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

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20.03.2020 - 08:01

The Sunday Times’a konuşan 33 yaşındaki oyuncu, final sezonunda büyük aksiyon sahneleri yerine karakter odaklı diyaloglara yer verilmesi gerektiğini savundu.





Clarke, Daenerys ile Cersei Lannister (Lena Headey) arasında daha çok diyalog içeren sahnelerinin olmamasına üzüldüğünü söyledi.







İngiliz oyuncu, son sezonda daha çok bölüm olması halinde daha iyi bir final ortaya koyabileceklerini söyleyerek bu konu hakkındaki eleştirilere katıldığını söyledi.





Sezon finalinde karakterinin başına gelenlere de değinen Emilia Clarke, Daenerys’in ölümüne gerçekten üzüldüğünü ve cinayet işleyen Jon Snow’u bunun sonuçlarıyla yüzleşirken görmememizin kendisini rahatsız ettiğini itiraf etti.