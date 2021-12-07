fizy'de kasım ayının 'en'leri belli oldu

EN ÇOK POP DİNLENDİ

Kasım ayında en çok dinlenen tür yine pop oldu. Popu sırasıyla ‘Rap’, ‘Oldies’, ‘Best Of/ En İyiler’, ‘Sanatçıların Seçtikleri’, ‘Astroloji Listeleri’ takip etti. fizy editörleri tarafından hazırlanan ve birbirinden farklı alternatiflerden sunan fizy listeleri arasında en çok tercih edilenler ise şöyle sıralandı: ‘En Yeniler (Yerli)’, ‘fizy Pop’, ‘90’lara Dönüş’, ‘Günün Listesi’, ‘Akustik Mood’, ‘Sportif Rock’, ‘Mutlu Şarkılar’ ve ‘Popüler Trend’.