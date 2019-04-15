Game of Thrones 8. sezonda Jon Snow’un büyük sırrı
ntv.com.tr
Game of Thrones 8. Sezonun birinci bölümünde Jon Snow’un bugüne kadar bilinmeyen gerçek anne ve babasının kim olduğu ortaya çıktı. DİKKAT, HABER SPOILER (ÖN BİLGİ) İÇERİR!
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Game of Thrones’un 8. sezonunun yayınlanmaya başlamasıyla birlikte büyük sır ortaya çıktı.
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Game of Thrones 8. sezonda Jon Snow (Kit Harington) gerçek anne babasının kim olduğunu öğrendi. Bu beklenmedik gerçek, seyirci için de şoke edici bir gelişme oldu. Jon Snow’un Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) ve arkadaşı Samwell Tarly (John Bradley) ile şaşırtıcı bir bağlantısı ortaya çıktı.
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Final sezonunun ilk bölümünde Sam, Winterfell şifrelerini buluyor ve ‘bombayı’ patlatıyor. Buna göre Jon Snow’un annesi Ned Stark’ın kız kardeşi Lyanna, babası ise Ned Stark değil Rhaegar Targaryen. Rhaegar Targaryen, Daenerys Targaryen’in diziden önceki zamanlarda ölen ağabeyi.
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Bu durum, John Snow’u Demir Taht’a oturmak için Daenerys Targaryen’in üstüne çıkarıyor. Bu gerçek, politik açıdan dev bir sorun anlamına geliyor. Çünkü Jon Snow, Daenerys Targaryen’in karşısında unvanından feragat etti ve diz çöktü.
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Sam’in bu gerçeği arkadaşı Jon Snow’a anlatması şaşırtıcı değil. Sam, Jon’un güvendiği arkadaşı ve Jon’un geçmişiyle ilgili gerçeği bilen tek kişi. Ama Sam’in gerçeği söylemesi sadece iyi kalpliliğinden ileri gelmiyor, aslında bir nevi duygusal bir tepki.
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6Game of Thrones 7. sezonda Daenerys Targaryen, Sam’in babasını ve erkek kardeşini önünde diz çöktürüp infaz ettirmişti. Sam Tarly, ailesiyle yakın değildi. Tarly Hanedanı 6. sezonda geniş olarak yer almıştı. Sam ve Gilly, aileye garip bir ziyaret gerçekleştirmişti. Sam’in babası ve erkek kardeşi, onu aşağılamış, savaşmak yerine okumayı tercih etmesini geleneksel maskülenliğe aykırı bularak küçümsemişti.
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Her ne kadar araları iyi olmasa da Sam’in ailesiydi. Dolayısıya Daenerys Targaryen’in onları cezalandırmasını sevinçle karşılamadı. İşte bu öfke ve üzüntü, Sam’i, Jon’a geçmişiyle ilgili gerçeği söylemeye itti. Sam’e göre Dany’nin sorumlu olmaması gerekiyor.
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Hiçkimse Sam Tarly gibi centilmen birinden çatışma baskısı beklemezdi.
Jon Snow’un eski arkadaşı Sam, onu çok rahatsız edici bir duruma sokan Jon’un yeni aşkı (aynı zamanda halası) Dany’ye karşı diş biledi.
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Jon’un, Sam’in anlattığı geçmişe ait bilgilere inanıp inanmadığı net değil. Dolayısıyla Sam ve Dany arasında seçim yapacak.
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Öte yandan sekizinci sezonun ilk bölümüne damga vuran sahnelerden biri Jon Snow ve Daenerys Targaryen’in ateşli öpüşme sahnesi oldu.
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118. sezonda seyirciler Daenerys Targaryen ile Sansa Stark (Sophie Turner) arasında bir rekabet olduğunu düşündü. Bu, gerçek olsa da Sansa, Dany’ye karşı temkinli davranıyor.
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