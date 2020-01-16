Game of Thrones’un devam dizisi House of the Dragon’un yayın tarihi belli oldu

Dünya çapında milyonlarca seyircisi olan Game of Thrones’un final yapmasından sonra devam dizisi için harekete geçildi.
House of the Dragon adıyla yayınlanacak olan yeni dizinin yayın tarihini HBO Program Yöneticisi Casey Bloys, Deadline’a verdiği röportajda açıkladı.
Bloys, House of the Dragon’un 2022’de seyirciyle buluşacağını duyurdu.
Net bir tarihin ise henüz belirlenmediğini söyleyen Bloys, senaryonun George R.R. Martin ve Ryan Condal tarafından yazılmaya başladığını belirtti.
R.R. Martin’in Fire & Blood (Ateş ve Kan) kitabına dayandırılan dizi, Game of Thrones’tan 300 yıl öncesini, Targaryen Hanedanı’nın hikayesini anlatacak.
Bloys, dizinin oyuncu kadrosunun da henüz belirlenmediğini belirtti.
Game of Thrones dünyasında geçecek ve uzun yıllar öncesini konu edecek olan, başrolde Naomi Watts’ın yer alacağı açıklanan The Long Night dizisinin HBO tarafından ekim ayında iptal edilmişti. İptal kararının ardından Targaryen Hanedanı’na odaklanacak 10 bölümlük House of the Dragon’a yeşil ışık yakılmıştı.