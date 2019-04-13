Hakan: Muhafız (The Protector) İstanbul turizmini canlandıracak

1 Dünyada 139 milyon üyesi bulunan ve her yıl 8 milyar dolardan fazla içerik yatırımı yapan Netflix, ülke turizmlerine de katkı sağlamaya başladı. Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre; Kolombiya’da Narcos, İspanya’da La Casa de Papel dizilerinin ülkeye yüzbinlerce turist çekiyor.





2 Hakan: Muhafız dizisi de İstanbul’da turist sayısını arttırmaya başladı. Dünyada 20 milyona yakın izlendiği tahmin edilen ve 26 Nisan'da 2. sezonuyla seyirciyle buluşacak Netflix’in ilk Türk dizisi için birçok global tur şirketi harekete geçti. 2018’in sonuna doğru gösterime girendizisi de İstanbul’da turist sayısını arttırmaya başladı. Dünyada 20 milyona yakın izlendiği tahmin edilen ve 26 Nisan'da 2. sezonuyla seyirciyle buluşacak Netflix’in ilk Türk dizisi için birçok global tur şirketi harekete geçti.

3 Bu şirketlerin Hakan: Muhafız görsellerini ve ismini kullanmak için Netflix’in kapısını çaldığını anlatan Netflix Türkiye, Ortadoğu ve Afrika İletişim Müdürü Artanç Savaş, “Şu an için resmi bir ortaklığımız yok ancak bu gelişmeleri çok olumlu karşılıyoruz. Yakında ne olur bilinmez” dedi.

4 Önümüzdeki dönemde Beren Saat’in oynayacağı ve çekimleri Göbeklitepe’de gerçekleşen dizinin de aynı şekilde turizme katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.





5 Hakan: Muhafız’ın İstanbul’un hem modern yüzüne hem de tarihi ve kültürel zenginliklerine yer veren bir yapım olduğunun altını çizen Artanç Savaş, şöyle konuştu:

6 “Bu doğrultuda dizinin İstanbul’a yönelik turistik ilgiyi arttırdığını görüyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerimizden bu konuda e-postalar, mesajlar geliyor. Benzer şekilde bize ulaşarak Hakan: Muhafız temalı İstanbul turları düzenlemek istediklerini söyleyen global turizm firmaları da oldu. Şu an için resmi bir ortaklığımız yok ancak bu gelişmeleri çok olumlu karşılıyoruz. Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımına katkı sağladığımız için mutluyuz"

7 Savaş "Dizi aynı anda 190 ülkede, 20’nin üzerinde dilde altyazı ve dublaj seçenekleriyle sunuldu. İlk ayında 10 milyonun üzerinde izleyiciye ulaştı. Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peru ve Kanada en çok izlenen ülkelerin başında geliyor” dedi.





8 Türk dizilerinin tüm dünyada büyük ilgi gördüğünün altını çizen Artanç Savaş, şu bilgileri verdi: “Yatırım yapacağımız yapımları seçerken, anlatacağımız hikayenin yerel unsurlar içermesine, yerel kültürü yansıtmasına önem veriyoruz. Bu sayede yerel içeriklerin global hikayelere dönüşmesine aracılık ediyoruz. İlk yerli dizimiz Hakan: Muhafız, böyle bir hikayeydi ve global başarıya ulaştı. Başrolünde Beren Saat’in yer aldığı ikinci orijinal dizimiz Atiye’nin de aynı şekilde sınırları aşacak bir performans göstermesini bekliyoruz. Diğer yandan bu sadece başlangıç çünkü Türkiye’nin henüz dünyaya anlatılmamış çok hikayesi var. Türü veya formatı ne olursa olsun, doğru şekilde aktarıldığında dünyanın bu hikayeleri izlemek için sıraya gireceğine inanıyoruz. Bu nedenle yatırımlarımızı arttırmayı hedefliyoruz.”



