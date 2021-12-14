Hatice Abalı Kapadokya sevdasını taşlara resmetti

Haberler - İHA 14.12.2021 - 12:49 | Son Güncelleme : 14.12.2021 - 12:52
Kapadokya'ya özgü sembollerle eserler üreten resim sanatçısı Hatice Abalı’nın 'Kapadokya’nın Perileri 2021' adını verdiği altıncı kişisel illüstrasyon sergisi, Nevşehir’in Uçhisar Kasabası'nda Argos in Capadocia'da bulunan müze salonunda sanatseverlere kapılarını açtı.
Kapadokya’nın tarihi coğrafyasından ilham alan sanatçı Abalı, eserlerinde yıllarca antika pazarlarından topladığı Osmanlıca dergi kupürlerini, bölgeye özgü taşların üzerine çocukluğunda duyduğu, gördüğü ve hayal ettiği döngüyü bir etkileşim içine girerek aktarıyor.
Serginin çok etkileyici olduğunu belirten sanatsever İbrahim Doğan Takavut, "Serginin en etkileyici yanı, her taşın hikayesinin olması. Onu fark edebiliyorsunuz. Taşın bir hareketi, dokusu, sanatçının buradaki hikayeyi yorumlaması var. Bunlar bir araya gelince çok hoş bir çalışma olmuş” dedi.
Bölgede turist rehberliği yapan Aykut Babadoğan, "Hatice hanımın eserleri oldukça etkili. Periler üzerine kurguladığı eserleri çok orijinal. Bölgeye ait kaya ile bütünleştirdiği çizimler çok güzel. Sanatçı sergide bölgeyi temsil eden güzel atlar, balonlar, günün her devinimde ışık ve gölge oyunlarına sahne olan vadi, peribacalarına dayanan merdiven ve güvercin gibi figürleri akrilik suluboya ve kahve teknikleri ile yorumluyor" diye konuştu.
İllüstrasyon üzerine çalıştığını söyleyen resim sanatçısı Hatice Abalı, “Çalışmalarımı taş üzerine resmediyorum. Taşlarımız oniks taşı. Antikacılardan toparladığım kupürleri, kullandığım malzeme ve materyallerle bugüne taşımak istedim. Taş yaşanmış ve geçmişten gelen bir ürün. Derdimi, duygularımı düşüncelerimi illüstrasyonla anlatıyorum. Burası çok zengin bir bölge. Küçüklüğümde gördüğüm, duyduğum ve anlatılan efsaneler şu anki resimlerimin konusu oldu” şeklinde konuştu.
İlk resmini ilkokulda çizdiğini söyleyen Abalı, "İlk olarak taş üzerine bir deney yapmıştım. Taşın enerjisini çok beğendiğim için taş üzerinde ilerlemeye karar verdim. Kapadokyalıyım, Uçhisarlıyım. Yaşadığım bölgeye aşığım. Aşkımı taşlara yansıttım" dedi.