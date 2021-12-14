Hatice Abalı Kapadokya sevdasını taşlara resmetti

Serginin çok etkileyici olduğunu belirten sanatsever İbrahim Doğan Takavut, "Serginin en etkileyici yanı, her taşın hikayesinin olması. Onu fark edebiliyorsunuz. Taşın bir hareketi, dokusu, sanatçının buradaki hikayeyi yorumlaması var. Bunlar bir araya gelince çok hoş bir çalışma olmuş” dedi.