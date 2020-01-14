İki dalda Oscar adayı Bal Ülkesi hakkında bilmeniz gerekenler (Dili Türkçe)

YÖRÜK HATİCE'NİN HİKAYESİ

Makedonya’da yaşayan Türk kökenli bir yörük olan Hatice, ülkenin en ıssız yerlerinde, kayalık bölgelerde doğal olarak oluşan kovanlardan bal toplamak için dağlara tırmanıyor. Göçebe arıcılık yapan bir aile, Hatice’nin yanına taşındığında ve üretimi artırmak için doğal yolların dışına çıktığında Hatice için işler değişiyor. Hatice kendisi gibi Türkçe konuşsalar da komşularına karşı başta temkinli davranıyor, fakat şirin çocuklarına duyduğu ilgi kısa sürede birbirlerine ısınmalarını sağlıyor.

Ancak Hatice, gözünü arılarına diken aileye karşı doğayı korumak için büyük bir mücadeleye başlıyor. Çünkü o, kovanlarda bulunan balların yalnızca bir kısmını satmak ve annesiyle birlikte hayatlarının devamını sürdürmek için alıyor, gerisine dokunmuyor. Arıların payını da gözetiyor, hatta arılarla konuşuyor, onlara şarkılar söylüyor.