Jacques Franck: Salvator Mundi, Da Vinci eseri değil

Ayrıca, ArtWatch İngiltere Direktörü Michael Daley de “Kimse anatomik açıdan Leonardo kadar sofistike olamaz. Eserdeki ellerle ilgili sorunlar, bu tablodaki şeyler hakkında konuşulmamış en büyük sorunlardan sadece biri. Bir resimde yanlış olan bir şeyi keşfettiğinizde, o resimdeki her şeyin yanlış olduğunu keşfetme eğiliminde olursunuz” dedi.