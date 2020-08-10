Jacques Franck: Salvator Mundi, Da Vinci eseri değil

10.08.2020 - 08:43
ABD’nin New York kentindei Christie’s Müzayede Evi’nde 450 milyon dolara alıcı bularak bir açık artırmada satılan en pahalı tablo olan Salvator Mundi'nin Da Vinci’nin asistanları tarafından yapıldığı iddia edildi.
Fransız sanat uzmanı Jacques Franck, ArtWatch İngiltere dergisinde yayınlanan yazısında tabloda, yer alan genç İsa’nın parmaklarının da Vinci tarafından yapılamayacak kadar çocuksu ve sanatçının anatomik hassasiyetinden yoksun olduğunu söyleyerek iddiayı ortaya attı.
Franck, Erkek Mona Lisa olarak tanımlanan eserin Da Vinci’nin atölyesinde asistanı olan Salai ve Baltraffio adlı iki sanatçı tarafından yapıldığına inandığını söyledi.
Ayrıca, ArtWatch İngiltere Direktörü Michael Daley de “Kimse anatomik açıdan Leonardo kadar sofistike olamaz. Eserdeki ellerle ilgili sorunlar, bu tablodaki şeyler hakkında konuşulmamış en büyük sorunlardan sadece biri. Bir resimde yanlış olan bir şeyi keşfettiğinizde, o resimdeki her şeyin yanlış olduğunu keşfetme eğiliminde olursunuz” dedi.
Öte yandan, Salvator Mundi’yi Suudi veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın lüks yatında sergilemek amacıyla satın aldığı iddia ediliyor.
Erkek Mona Lisa olarak adlandırılan ve 450 milyon dolarla şimdiye kadar bir açık artırmada en yüksek fiyata satılan Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi isimli tablosunun sahte olduğu uzun süredir konuşuluyor. Bir yatla takasta kullanıldığı iddia edilen tablonun asıl değerinin bin 175 dolar olduğu iddia ediliyor. Tartışmayı daha önce de Fransız sanat uzmanı Jacques Franck'in sözleri gündeme getirmişti.