Jamie Lee Curtis Venedik'te Yaşam Boyu Başarı Altın Ayı Ödülü'nü aldı

Başrolde yer aldığı korku filmi Cadılar Bayramı Öldürür (Halloween Kills), 78. Venedik Film Festivali'nde yarışma dışı bölümde gösterilen Amerikalı oyuncu Jamie Lee Curtis, gala öncesi Yaşam Boyu Başarı Altın Ayı Ödülü’yle onurlandırıldı. Curtis, "Bu sektörde Yaşam Boyu Başarı ödülü alacak kadar uzun süredir bulunmam imkansız görünüyor ve Halloween Kills ile şimdi gerçekleşmesi benim için özellikle anlamlı” dedi.

ntv.com.tr 09.09.2021 - 11:08

Jamie Lee Curtis Venedik'te Yaşam Boyu Başarı Altın Ayı Ödülü'nü aldı - 1

Amerikalı oyuncu Jamie Lee Curtis, 78. Venedik Film Festivali’nde Cadılar Bayramı Öldürür (Halloween Kills) adlı filminin galasına katıldı.

62 yaşındaki ünlü oyuncu, 1978’de oynadığı ilk sinema filmi olan ve Laurie Strode rolüyle ünlenmesini sağlayan Cadılar Bayramı (Halloween) filminin devamı niteliğindeki yeni filminin galasından önce Yaşam Boyu Başarı Altın Ayı Ödülü’nü aldı.

Jamie Lee Curtis Venedik'te Yaşam Boyu Başarı Altın Ayı Ödülü'nü aldı - 2
Ödülünü alırken konuşma yapan Curtis, “Venedik Uluslararası Film Festivali tarafından bu şekilde onurlandırılmış olmaktan dolayı gururluyum. Bu sektörde Yaşam Boyu Başarı ödülü alacak kadar uzun süredir bulunmam imkansız görünüyor ve Halloween Kills ile şimdi gerçekleşmesi benim için özellikle anlamlı” dedi.
Jamie Lee Curtis Venedik'te Yaşam Boyu Başarı Altın Ayı Ödülü'nü aldı - 3

Curtis ayrıca, “Cadılar Bayramı ve Laurie Strode ile ortaklığım kariyerimi başlattı ve sürdürdü. Bu filmlerin dünya çapındaki izleyiciler tarafından sevilen yeni bir seriye dönüşmesi bir hediyeydi ve öyle de kalacak” diye konuştu.

Jamie Lee Curtis Venedik'te Yaşam Boyu Başarı Altın Ayı Ödülü'nü aldı - 4

Hayat Güzeldir (Life is Beautiful) filmiyle tanınan Oscar’lı İtalyan yönetmen Roberto Benigni de festivalin açılışında Hayat Boyu Başarı Altın Ayı Ödülü’nün sahibi olmuştu.

Jamie Lee Curtis Venedik'te Yaşam Boyu Başarı Altın Ayı Ödülü'nü aldı - 5

Ödül töreni ve film gösterimi öncesi kırmızı halıda poz veren Curtis, leopar desenli kırmızı elbisesiyle büyük beğeni topladı.

Jamie Lee Curtis Venedik'te Yaşam Boyu Başarı Altın Ayı Ödülü'nü aldı - 6

David Gordon Green’in yönetmenliğini üstlendiği korku filmi, Venedik’te yarışma dışında gösterildi. Jamie Lee Curtis’in başrolde yer aldığı Cadılar Bayramı Öldürür filmi 15 Ekim’de sinemalarda gösterime girecek.

Jamie Lee Curtis Venedik'te Yaşam Boyu Başarı Altın Ayı Ödülü'nü aldı - 7

2021 Venedik Film Festivali, 11 Eylül’de sona erecek.

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