Jeff Bridges’e Altın Küre’den Yaşam Boyu Başarı Ödülü
ntv.com.tr
Hollywood’un ünlü aktörü Jeff Bridges, 76. Altın Küre Ödülleri’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi olacak.
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Bugüne kadar dört kez Oscar’a, beş kez de Altın Küre’ye aday gösterilen, bir Oscar ve bir Altın Küre ödülü kazanan Hollywood’un ünlü aktörü Jeff Bridges, 76. Altın Küre Ödülleri’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi olacak.
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Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin Altın Küre Ödüllerinde, sinema dünyasına önemli katkıları olan kişilere 1952'den beri dağıttığı Cecil B. DeMille ödülü bu yıl 69 yaşındaki ABD’li oyuncuya verilecek. Dude’u (Büyük Lebowski filmindeki karakteri) ve onun başarılı kariyerini gelecek Altın Küre Ödülleri’nde kutlamayı dört gözle bekliyoruz” denildi.
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The Big Lebowski (Büyük Lebowski) ve True Grit (İz Peşinde) filmleriyle yıldızı parlayan oyuncu, bugüne kadar beş kez Altın Küre’ye aday gösterildi.
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2010 yılında Crazy Hear (Altın Kalp) filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Küre ve Oscar kazandı.
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Önceki yıllarda George Clooney, Robert De Niro, Audrey Hepburn, Harrison Ford, Jodie Foster, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Meryl Streep, Barbra Streisand, Denzel Washington ve Oprah Winfrey Cecil B. deMille Ödülü’yle onurlandırılmıştı
76. Altın Küre Ödülleri, 7 Ocak’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.