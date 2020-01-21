Jennifer Aniston en çok oynamak istediği rolü açıkladı

Friends dizisinin yıldızı olarak ünlenen Aniston, süper kahramanı canlandırmak istediğini ancak bu şansa sahip olamadığını belirterek, yeni projelere odaklandığını belirtti. Ünlü oyuncu, “Yapacak çok işim var. Gerçekten, dürüst olmak gerekirse, sadece yaratıcı bir adım attığımı hissediyorum. Daha önce sahip olduğumu bilmediğim yeni bir şekilde yeni bir aşk keşfettim. Bu yüzden neredeyse bir oyuncu olarak ne yaptığımı gördüğüm yeni gözlerim var diyebilirim” ifadesini kullandı.

Aniston ayrıca, “Daha fazla komedi yapmak istiyorum. Biraz kahkaha istiyorum” diye konuştu.