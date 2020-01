Jennifer Aniston en çok oynamak istediği rolü açıkladı

Ünlü oyuncu SAG Ödülleri’nde kazandığı heykelcik kadar eski eşi Brad Pitt ile yıllar sonra aynı kareye girmesiyle de çok konuşuldu. Once Upon a Time in Hollywood filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Brad Pitt ile ödülünü aldıktan sonra sahne arkadasında karşılaşan Aniston, samimi ve eğlenceli bir sohbet görüntüsü vermişti.