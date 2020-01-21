Jennifer Aniston en çok oynamak istediği rolü açıkladı

Önceki gece Los Angeles’ta gerçekleştirilen SAG Ödülleri (Screen Actors Guild-Ekran Oyuncuları Birliği) gecesinde boy gösteren ve rol aldığı The Morning Show dizisi ile drama dizisi dalında En İyi Kadın Oyuncu seçilen Jennifer Aniston, basının sorularını yanıtlarken kariyer hedeflerinden bahsettin.
50 yaşındaki ABD’li oyuncu, “Wonder Woman’ı oynamayı çok istedim. Ama çok uzun zaman bekledim” ifadesini kullandı.
Friends dizisinin yıldızı olarak ünlenen Aniston, süper kahramanı canlandırmak istediğini ancak bu şansa sahip olamadığını belirterek, yeni projelere odaklandığını belirtti. Ünlü oyuncu, “Yapacak çok işim var. Gerçekten, dürüst olmak gerekirse, sadece yaratıcı bir adım attığımı hissediyorum. Daha önce sahip olduğumu bilmediğim yeni bir şekilde yeni bir aşk keşfettim. Bu yüzden neredeyse bir oyuncu olarak ne yaptığımı gördüğüm yeni gözlerim var diyebilirim” ifadesini kullandı.
Aniston ayrıca, “Daha fazla komedi yapmak istiyorum. Biraz kahkaha istiyorum” diye konuştu.
Aniston, temel olarak komedi rolleriyle tanınsa da darama dizisi The Morning Show ile Altın Küre’li Olivia Colman’ı yenerek SAG Ödüdü’nün sahibi oldu.
Ünlü oyuncu SAG Ödülleri’nde kazandığı heykelcik kadar eski eşi Brad Pitt ile yıllar sonra aynı kareye girmesiyle de çok konuşuldu. Once Upon a Time in Hollywood filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Brad Pitt ile ödülünü aldıktan sonra sahne arkadasında karşılaşan Aniston, samimi ve eğlenceli bir sohbet görüntüsü vermişti.
Kendisi ödül konuşması yaparken, sahne arkasındaki ekrandan onu izleyen Pitt’in görüntüsü sosyal medyada yayılınca Aniston’a bu görüntü de soruldu. Ünlü oyuncu Pitt, için “Çok tatlı” yorumunu yaptı.
Aniston, 2011’de flört etmeye başladığı aktör Justin Theroux ile 2015’te evlendi. Çift, 2018’de boşandı.
Pitt de Mr. and Mrs. Smith filminde birlikte çalışırken aşık olduğu Angelina Jolie ile 2014-2016 yılları arasında evli kalsa da çiftin birlikteliği 12 yıl sürdü. 2019’da boşanma davaları sona erdi.
Ayrılsalar da araları hala iyi olan Aniston ile Pitt hakkında yeniden birlikte oldukları dedikoduları sık sık yapılıyor. 56 yaşındaki Pitt, en son Aniston’un 50’nci yaş günü partisine, ardından da 2019 yılbaşı partisine katılmıştı.