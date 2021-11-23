Kevin Spacey, House of Cards'ın yapımcısına 31 milyon dolar tazminat ödeyecek

Haberler - ntv.com.tr 23.11.2021 - 16:57 | Son Güncelleme : 23.11.2021 - 17:51
Ünlü Amerikalı aktör Kevin Spacey (62) 2017'de, beş sezon boyunca oynadığı bir dijital platform dizisi House of Cards'tan, hakkındaki cinsel taciz iddiaları sonrası kovulmuştu. Spacey'ye açılan davada, dizinin prodüksiyon şirketi Media Rights Capital (MRC), ünlü aktörden yüklü bir tazminat talep etti. Spacey'nin yapacağı ödeme miktarı, MRC'nin arabulucu ile görüşme sonucu tazminatı kabul etmek için mahkemeye ilettiği dilekçe ile açığa çıktı.
MRC, Ocak 2019'da Spacey'nin davranışlarının stüdyonun cinsel taciz politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle, ünlü aktöre karşı tazminat davası açmıştı.
Dün Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, prodüksiyon şirketi MRC tarafından, zarara uğratıldıkları gerekçesiyle Spacey'den tazminat ödemesi istendiği ve Spacey'nin de tazminat ödemeyi kabul ettiği ortaya çıktı.
ABD basınına göre, bir sonraki sezona yönelik çalışmalarına başlayan stüdyo, Spacey yüzünden milyonlarca dolar zarar ettiğini söyledi.
Kevin Spacey ve House of Cards’ın prodüksiyon şirketi MRC arasında, çekimler boyunca aktörün set içinde ve dışında kuralları suistimal ettiği iddiaları nedeniyle yıllardır süren bir mücadele söz konusu.
MRC, mahkeme başvurusunda, 2020 yılının ekim ayında, aktör Spacey'i Emmy ödüllü dizide Frank Underwood karakterini canlandırırken, "sözleşmeden doğan yükümlülükleri defalarca ihlal ettiği, davranışlarının onu ve bağlı kuruluşları etkilediği" yönünde itham etti.
Yapım şirketi MRC, House of Cards dizisinin yapım ekibindeki mevcut çalışanlar ve eski bazı üyelerinin Spacey hakkındaki cinsel taciz iddiaları sonrası, 2017'de oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı. Taciz suçlamaları sonrası Spacey'nin kariyeri de düşüşe geçmişti.
Kevin Spacey hakkında bir taciz iddiası daha vardı ve iddia dosyasında, “MRC’nin Spacey'nin hedef gösterildiği bu olay, kişi ya da kişilerle herhangi bir ilgisi yoktur” açıklaması da yapıldı.
Aktör Anthony Rapp (50), BuzzFeed News'e, Spacey'nin 1986'da 14 yaşındayken bir partide kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söylemişti.
Dosyaya göre MRC, iddiaların ardından dizinin çekimini bir süre durdurdu.
Rapp'in iddialarının ardından Spacey bir açıklama yaparak, olayı hatırlamadığını söylemiş, sarf ettiği sözlerin sarhoşken söylendiğini belirterek, son derece uygunsuz olduğunu itiraf etmişti.
MRC, mahkemede, Spacey'nin diziden kovulmasından sonra onun karakterini silmek için tüm sezonu yeniden yazdıklarını, dizinin teslim tarihlerini değiştirmek, 6. sezonu 13 bölümden 8 bölüme indirmek zorunda kaldıklarını ve bunun sonucunda parasal kayıplar yaşadıklarını belirtti.