Laurence Fishburne'den Matrix 4 açıklaması

29.06.2021 - 08:25
NEDEN MATRIX 4'TE YOK?
Laurence Fishburne, ikonik bilim-kurgu serisinin bir sonraki bölümüne katılması için hiç davet edilmemiş olmasına rağmen, The Matrix 4 hakkında aldığı tüm sorularla barışık ve filmi destekleyici cevaplar veriyor. Fishburne, orijinal Matrix üçlemesinde Morpheus olarak rol aldı. Diğer başrol oyuncuları Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss, Matrix 4'te Neo ve Trinity rollerini yeniden canlandırırken, Jada Pinkett Smith ve Lambert Wilson gibi oyuncular da yeniden karşımıza çıkacak. Peki, neden Fishburne yok?
"BUNA VERECEK CEVABIM YOK"
Beyazperde'nin haberine göre, oyuncunun bu konuda neredeyse hiçbir fikri yok. Fisburne, kısa süre önce Matrix 4 sorularının sorulmasından bıkıp usanmadığı sorulduğunda, "İnsanların bana bunu sorması mantıklı, bu yüzden eskimiyor. Ben bir sonraki Matrix filminde değilim ve Lana Wachowski'ye nedenini sormanız gerekir çünkü buna verecek bir cevabım yok" dedi.
MATRIX 4'E İYİ DİLEKLERİNİ GÖNDERDİ
Fishburne ilk olarak geçen yılın ağustos ayında Vulture'a yeni devam filminde Morpheus'u oynamaya davet edilmediğini açıklamıştı. Fishburne o röportajda, “Belki bu bana başka bir oyun yazmamı sağlar. Burada bir mucize arıyorum. Tüm iyi dileklerim onlarla. Umarım harika bir film olur" demişti.