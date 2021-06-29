Laurence Fishburne'den Matrix 4 açıklaması

Laurence Fishburne , ikonik bilim-kurgu serisinin bir sonraki bölümüne katılması için hiç davet edilmemiş olmasına rağmen, The Matrix 4 hakkında aldığı tüm sorularla barışık ve filmi destekleyici cevaplar veriyor. Fishburne, orijinal Matrix üçlemesinde Morpheus olarak rol aldı. Diğer başrol oyuncuları Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss, Matrix 4'te Neo ve Trinity rollerini yeniden canlandırırken, Jada Pinkett Smith ve Lambert Wilson gibi oyuncular da yeniden karşımıza çıkacak. Peki, neden Fishburne yok?

Beyazperde'nin haberine göre, oyuncunun bu konuda neredeyse hiçbir fikri yok. Fisburne, kısa süre önce Matrix 4 sorularının sorulmasından bıkıp usanmadığı sorulduğunda, "İnsanların bana bunu sorması mantıklı, bu yüzden eskimiyor. Ben bir sonraki Matrix filminde değilim ve Lana Wachowski'ye nedenini sormanız gerekir çünkü buna verecek bir cevabım yok" dedi.

Hayranlar, Morpheus'un hikayede nerede olduğunun The Matrix 4'ün konusuna etki etmesini umuyor. Yeni kadro üyesi ve Watchmen'in Emmy ödüllü yıldızı Yahya Abdul-Mateen II'nin rolü hakkında çeşitli söylentiler var. Bunların en önemlisi, Morpheus'un genç halini oynayacak olmasıydı ama Keanu Reeves, Matrix 4'ün hiçbir şekilde geçmişe geri dönmeyeceğini söylediğinde bu teori oldukça zayıfladı.

Fishburne ilk olarak geçen yılın ağustos ayında Vulture'a yeni devam filminde Morpheus'u oynamaya davet edilmediğini açıklamıştı. Fishburne o röportajda, “Belki bu bana başka bir oyun yazmamı sağlar. Burada bir mucize arıyorum. Tüm iyi dileklerim onlarla. Umarım harika bir film olur" demişti.

Oyuncu daha sonra o ayın sonlarında Entertainment Tonight ile yaptığı ayrı bir röportajda The Matrix 4 için iyi dileklerini iki katına çıkarmıştı. Matrix 4, Yahya Abdul-Mateen II aracılığıyla Morpheus'u geri getirse bile, Fishburne herhangi bir uyarı almadığını söylemiş ve “Hiçbir fikrim yok. Hiçbir şey okumadım. Onlara katılmam istenmedi, ki bu iyi. Filmin harika olacağını, izleyicileri tatmin edeceğini ve insanların onu seveceğini umuyorum” demişti.