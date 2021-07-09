Leonardo da Vinci'nin Head of a Bear adlı çizimi rekor fiyata satıldı

ntv.com.tr 09.07.2021 - 14:05
Rönesans döneminin önemli sanatçılarından Leonardo Da Vinci’nin Head of Bear (Bir Ayının Başı) adlı çizimi İngiltere’deki Christie’s müzayede evi tarafından geçtiğimiz günlerde satışa çıkarıldı.
Elden edilen gelir, Leonarda da Vinci’nin 2001 yılında 11 milyon dolara (yaklaşık 97 milyon lira) satılan önceki rekorunu aştı.
Bununla birlikte, Christie's alıcıların kimliğini açıklamadı. Ancak, kurum çizimin usta sanatçının özel koleksiyonlarda bulunan yalnızca birkaç eserden biri olduğunu duyurdu.
Çizim, uçuk pembe-bej kağıt üzerinde gümüş nokta tekniği kullanılarak oluşturuldu ve Leonardo da Vinci’nin 1480'lerin başlarına kadar uzanan küçük ölçekli hayvan çizimleri arasında yer alıyor.
Christie's'de eski çizimler konusunda uzman olan Laetitia Masson, da Vinci’nin kullandığı yönteme ilişkin "çok zor bir teknik çünkü gerçekten hiçbir hatayı kabul etmiyor" dedi. Masson, da Vinci’nin genel olarak doğadan ve hayvanlardan etkilendiğini söyledi.
Diğer taraftan, eskiz daha önce İngiliz ressam ve koleksiyoncu Thomas Lawrence'a aitti ve 1860'ta Christie's'de 2,5 sterline satıldı. Ardından, 2011'de Londra'daki Ulusal Galeri'deki önemli bir sergi başta olmak üzere bir dizi sergiye dahil edildi.
1452 yılında doğup 1519 yılında vefat eden Leonardo da Vinci, hem sanatı hem de icatlarıyla günümüzde de etkisini sürdürüyor. 2017 yılında, da Vinci tarafından yapıldığına inanılan 500 yıllık bir İsa tablosu New York'ta 450 milyon dolara (yaklaşık 3 milyar 900 milyon lira) satıldı. Salvator Mundi (Dünyanın Kurtarıcısı) olarak bilinen tablo, herhangi bir sanat eseri için en yüksek müzayede fiyatına sahip.
Da Vinci’nin en tanınmış eserleri arasında Vitruvius Adamı (1490-1492), Mona Lisa (1503-1507) ve Son Akşam Yemeği (1495-1497) yer alıyor. Rönesans sanatını doruğuna ulaştırmış, yalnız sanat yapısına değil, çeşitli alanlardaki araştırmaları ve buluşlarıyla da tanınan, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından ve dehalarından biri kabul ediliyor.