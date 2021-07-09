Leonardo da Vinci'nin Head of a Bear adlı çizimi rekor fiyata satıldı

KULLANILAN TEKNİK USTALIK GEREKTİRİYOR

Christie's'de eski çizimler konusunda uzman olan Laetitia Masson, da Vinci’nin kullandığı yönteme ilişkin "çok zor bir teknik çünkü gerçekten hiçbir hatayı kabul etmiyor" dedi. Masson, da Vinci’nin genel olarak doğadan ve hayvanlardan etkilendiğini söyledi.

Diğer taraftan, eskiz daha önce İngiliz ressam ve koleksiyoncu Thomas Lawrence'a aitti ve 1860'ta Christie's'de 2,5 sterline satıldı. Ardından, 2011'de Londra'daki Ulusal Galeri'deki önemli bir sergi başta olmak üzere bir dizi sergiye dahil edildi.