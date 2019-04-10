Marvel: 3 saat süren Avengers Endgame filminin süresini savundu

1 Russo kardeşlerin yönettiği Avengers Endgame'in 3 saat 1 dakika sürecek olması eleştirileri beraberinde getirdi. Bu normalde bir Hollywood filmi için fazlasıyla uzun bir süre. Fakat Marvel stüdyolarının başkanı Kevin Feige sürenin uzun olmadığını düşünüyor ve üç saati şu sözlerle savunuyor:

Avengers: Endgame'den yeni tanıtım (Tıkla İzle)





2 “Her zaman söylediğim gibi bir film olması gerektiği kadar uzun olmalı. Aşırı uzun filmlerin hayranı değiliz. Gereksiz yere filmi uzatmayı sevmiyoruz. İzleyicilerin seyrederken bitmesini istemeyeceği işler çekmeye çalışıyoruz. Bittiği anda yeniden izlemek isteyeceğiniz filmler çekmek istiyoruz"





3 Feige "İyi bir filmde tuvalete gitmek için uygun bir zaman bulamamak gerekiyor. O zaman film gerçekten olmuş demektir. Eğer doğru hissettirmeyen bir şeyler varsa filmi kesmeye, yeniden şekillendirmeye devam ediyoruz. Böylece süreyi kısaltmış oluyoruz. Avengers Endgame’de de öyle oldu. Film izlerken çok heyecan vericiydi ve hızla akıyordu. Böylece ideal uzunluğa ulaştığımıza karar verdik. Filmi izleyen herkesin de böyle düşüneceğine eminim" dedi.





4 Anthony Russo ise “Serinin çok karışık olmasından dolayı senaryoda hata yapmak istemedik. Senaryonun tam olarak çekeceğimiz gibi olmasını istedik. Markus ve McFeely ile birlikte çok zaman geçirdik, senaryoyu ince eleyip sık dokuduk ve son haline getirdik. Tabii ki her zaman bir keşif süreci söz konusudur ama günün sonunda yönetmenimizin Endgame’deki kesintisinin, mevcut kesimin içinden iki dakika olduğunu düşünüyorum” dedi.





5 Christopher Markus ise süreyle ilgili eleştirilere “Çok tatmin ediciydi, bir filmde olması gereken her şey vardı. Daha fazla yapılabilecek bir şey yoktu” diye cevan verdi.

6 Stephen McFeely ise “Bir sahneyi yapmasaydık her şey çözülecek gibiydi” dedi.