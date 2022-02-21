Müzik platformlarını boykot eden Kanye West, kendi platformundan 2,2 milyon dolar kazandı

ABD'li ünlü rap şarkıcısı Kanye West, yeni albümünü sadece kendi geliştirdiği Stem Player adlı cihazda yayımlayacağını duyurmasından 24 saat sonra 2,2 milyon dolar kazandı. Independent'in haberine göre 8 bin adet Stem Player satıldığını duyuran West hayranlarına teşekkür etti.