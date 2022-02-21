Müzik platformlarını boykot eden Kanye West, kendi platformundan 2,2 milyon dolar kazandı

Haberler 21.02.2022 - 10:36
ABD'li ünlü rap şarkıcısı Kanye West, yeni albümünü sadece kendi geliştirdiği Stem Player adlı cihazda yayımlayacağını duyurmasından 24 saat sonra 2,2 milyon dolar kazandı. Independent'in haberine göre 8 bin adet Stem Player satıldığını duyuran West hayranlarına teşekkür etti.
Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen rap'çi, Stem Player'ı ilk olarak Ağustos 2021'de yayımladığı albümü Donda'yla piyasaya sürmüştü.
Cihaz kullanıcıların ayarları değiştirerek albümdeki şarkıları bambaşka şekillerde düzenlemesine olanak tanıyor. Bu da dijital yayın platformlarında halihazırda olmayan bir müzik deneyimi sunuyor.
Adını Ekim 2021'de Ye olarak değiştiren şarkıcı, 19 Şubat'ta Instagram hesabından Stem Player satışlarına yönelik verileri paylaştı.
Takipçilerine teşekkür eden West, "Tanrı iyidir, bu yolculuğa çıktığınız için teşekkürler çocuklar" dedi.
Apple Music, Spotify, YouTube gibi tüm platformları boykot eden West, "Müziği bu baskıcı sistemden kurtarma zamanı geldi. Kontrolü ele alma ve kendi sistemimizi inşa etme zamanı" demişti.
Rap yıldızı, müzik platformlarının ciddi düzeyde kesinti yaptığını ve müzisyenlerin sektörün kazandığı meblağın sadece yüzde 12'sini aldığını söylemişti.
Bir Stem Player'ın piyasa değeri 200 dolar.