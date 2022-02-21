Müzik platformlarını boykot eden Kanye West, kendi platformundan 2,2 milyon dolar kazandı

Apple Music, Spotify, YouTube gibi tüm platformları boykot ederek, yeni albümü Donda 2'yi kendi geliştirdiği platformda yayımlayan Kanye West, 2,2 milyon dolar kazanç elde etti.

Haberler 21.02.2022 - 10:36

Müzik platformlarını boykot eden Kanye West, kendi platformundan 2,2 milyon dolar kazandı - 1

ABD'li ünlü rap şarkıcısı , yeni albümünü sadece kendi geliştirdiği Stem Player adlı cihazda yayımlayacağını duyurmasından 24 saat sonra 2,2 milyon dolar kazandı. Independent'in haberine göre 8 bin adet Stem Player satıldığını duyuran West hayranlarına teşekkür etti.

Müzik platformlarını boykot eden Kanye West, kendi platformundan 2,2 milyon dolar kazandı - 2

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen rap'çi, Stem Player'ı ilk olarak Ağustos 2021'de yayımladığı albümü Donda'yla piyasaya sürmüştü.

Cihaz kullanıcıların ayarları değiştirerek albümdeki şarkıları bambaşka şekillerde düzenlemesine olanak tanıyor. Bu da dijital yayın platformlarında halihazırda olmayan bir müzik deneyimi sunuyor. 

Müzik platformlarını boykot eden Kanye West, kendi platformundan 2,2 milyon dolar kazandı - 3

Adını Ekim 2021'de Ye olarak değiştiren şarkıcı, 19 Şubat'ta Instagram hesabından Stem Player satışlarına yönelik verileri paylaştı. 

Takipçilerine teşekkür eden West, "Tanrı iyidir, bu yolculuğa çıktığınız için teşekkürler çocuklar" dedi.

Müzik platformlarını boykot eden Kanye West, kendi platformundan 2,2 milyon dolar kazandı - 4

BOYKOT ETTİ

Apple Music, Spotify, YouTube gibi tüm platformları boykot eden West, "Müziği bu baskıcı sistemden kurtarma zamanı geldi. Kontrolü ele alma ve kendi sistemimizi inşa etme zamanı" demişti.

Müzik platformlarını boykot eden Kanye West, kendi platformundan 2,2 milyon dolar kazandı - 5

Rap yıldızı, müzik platformlarının ciddi düzeyde kesinti yaptığını ve müzisyenlerin sektörün kazandığı meblağın sadece yüzde 12'sini aldığını söylemişti. 

Bir Stem Player'ın piyasa değeri 200 dolar. 

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