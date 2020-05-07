NASA, Tom Cruise ile uzayda çekilecek filmi doğruladı
Hollywood yıldızı Tom Cruise'un Tesla CEO’su Elon Musk ve Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) işbirliğiyle uzayda bir film çekmeyi planladıkları doğrulandı. NASA Başkanı Bridenstine konuyla ilgili “Heyecanlıyız” açıklaması yaptı.
Uzayda çekilmesi planlanan filmle ilgili tartışmalar devam ederken NASA Başkanı Jim Bridenstine, Tom Cruise ile temas halinde olduklarını doğruladı.
Bridenstine, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "NASA, uzay istasyonunda çekilecek film için Tom Cruise’la çalışma konusunda çok heyecanlı. NASA’nın iddialı planlarını gerçeğe dönüştürmek için yeni nesil mühendislere ve bilim insanlarına ilham vermek için popüler medyaya ihtiyacımız var" dedi.
Bridenstine, çekilmesi halinde bir ilk olma özelliğine haiz olacak filmle ilgili daha fazla bilgi vermese de, söz konusu işbirliğinin diğer ismi Musk , NASA Başkanı’na yanıt verdi.
Kesin bir şekilde haberi doğrulamayan Musk, yanıtında “Çok eğlenceli olmalı!” diye yazdı.
Kariyeri boyuncu tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayıp kendisini sık sık riske atmasıyla tanınan Tom Cruise ise şimdilik konu hakkındaki sessizliğini koruyor.
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