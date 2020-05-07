NASA, Tom Cruise ile uzayda çekilecek filmi doğruladı

Bridenstine, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "NASA, uzay istasyonunda çekilecek film için Tom Cruise’la çalışma konusunda çok heyecanlı. NASA’nın iddialı planlarını gerçeğe dönüştürmek için yeni nesil mühendislere ve bilim insanlarına ilham vermek için popüler medyaya ihtiyacımız var" dedi.