NASA'dan Tom Cruise açıklaması

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Tom Cruise’un uzayda film çekebilmesi için tüm imkanlarını sunacağını açıkladı.

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28.05.2020 - 09:16

NASA direktörü, “Misyonun başarılı olması için Uluslararası Uzay İstasyonu’nunu (ISS) açmak da dahil elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.





Bridenstine; NASA’nın bu ticari pazara dahil olmasının nedenini ise SpaceX, Boeing ve diğer özel şirketlerin müşteri çekebilmesi olduğunu söyledi. Euronews'in haberine göre NASA yetkilisi, bunun Amerikan vergi mükelleflerinin maliyetlerini düşüreceğini ve her türden insan dahil olmak üzere uzaya erişimi artıracağını söyledi.

44 yaşındaki Bridenstine, “Bunu çok sık itiraf etmem, ama ilkokuldayken Top Gun filmini izlemiştim. Bu bana ilham verdi ve donanma pilotu olmaya karar verdim” dedi.

Bridenstine, “Tom Cruise yeni nesile ilham verecek yeni bir film yapabilir mi? Eğer bunu başarabilecekse, NASA, hepimiz, elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız "dedi.

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