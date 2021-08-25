Nirvana'nın meşhur albüm kapağındaki bebek 30 yıl sonra dava açtı

150 BİNER DOLAR TAZMİNAT TALEP ETTİ

30 yıl önce çıkan Nevermind albümü için dava açan Elden, aralarında müzik grubunun hayatta olan yıldızları Dave Grohlve ve Krist Novoselic ile Kurt Cobain’in mirasçısı Courtney Love, Cobaşn’in mirasının yöneticileri Guy Oseary ve Heather Parry, fotoğrafçı Kirk Weddle, sanat yönetmeni Robert Fisher ile son 30 yıldır albümü yayınlayan veya dağıtan mevcut veya feshedilmiş plak şirketinin her birinden en az 150 biner dolar tazminat talep etti.

Davada ilginç olan orijinal Nirvana davulcusu Chad Channing, albüm kaydedilmeden ve kapak fotoğrafı çekilmeden önce 1990'da gruptan ayrılmasına rağmen, grubun bir parçasıymış gibi sanık olarak adlandırılıyor.