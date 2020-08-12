Nuh Tepesi HBO'da gösterilecek

Tribeca ile Altın Koza Film Festivali'nin de arasında bulunduğu ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönen Nuh Tepesi'nin, dünyanın en prestijli kanallarından biri olan HBO'da gösterileceği duyuruldu. Ali Atay, Haluk Bilginer ve Hande Doğandemir başrollü filmin 2020 sonlarına doğru HBO'da yayınlanması bekleniyor.

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12.08.2020 - 09:18

Game of Thrones, Chernobyl, The Sopranos, True Detective, The Leftovers, Succession gibi dünya çapında büyük başarılar elde eden dizilerin yayıncı kanalı HBO, ulusal ve uluslararası festivallerde ödül kazan Nuh Tepesi'ni izleyicisiyle buluşturacak.

Beyazperde'nin haberine göre nenüz filmin yayın tarihi tam olarak belli değil. Ancak 2020 yılının sonları olacağı düşünülüyor.





Nuh Tepesi'nin oyuncu kadrosunda Leyla İle Mecnun ile yıldızı parlayan ve Ölümlü Dünya ile yönetmenliğe adımını atan Ali Atay; Kış Uykusu, Masumiyet, Osmanlı Subayı, New York'ta Beş Minare, Hacivat ve Karagöz gibi birçok önemli filmde rol alan Uluslararası Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer; Bana Masal Anlatma, Hayatımın Aşkı, Leyla İle Mecnun, Şubat, Güneşi Beklerken gibi yapımların sevilen oyuncusu Hande Doğandemir; Kaygı, Bilmemek, Lady Winsley gibi yapımlardan tanıdığımız Arın Kuşaksızoğlu; Tepenin Ardı, Abluka, Suskunlar gibi yapımlarla tanıdığımız Mehmet Özgür yer alıyor.





Cenk Ertürk'e Tribeca Film Festlivali'nin yanı sıra Adana Film Festivali ve Boğaziçi Film Festivali'nden ödül kazandıran Nuh Tepesi, bir yandan babasının isteğini yerine getirmek, diğer yandan da ayrılmak üzere olduğu hamile karısıyla arasını düzeltmek için çabalayan bir adamın hikayesini konu ediyor.



Orta yaş krizi ile baş etmeye çalışan Ömer, babasının isteği üzerine onunla birlikte İstanbul'dan memleketleri Bursa'ya doğru yola koyulur. Ömer'in babası, öldüğü zaman köyün tepesinde bulunan, yıllar önce kendisinin diktiğini iddia ettiği bir ağacın altına gömülmek istemektedir. Ömer babasının isteğini kabul etse de, başta muhtar olmak üzere tüm köy halkı bu isteğe şiddetle karşı çıkar. Nuh Peygamber tarafından tarafından dikildiğine inandıkları ağaç, köylü için adeta bir geçim kapısı olmuş, günde onlarca kişi tarafından ziyaret edilir hale gelmiştir. Ömer ve babası, arazinin kendilerine ait olduğunu kanıtlayabilmek için uğraşırken, bürokrasi engeline takılırlar. Köyde geçirdikleri bu zaman, yıllardır birbirlerini görmeyen baba oğulun itiraflar silsilesine dönüşecektir.