Nuh Tepesi filminin fragmanı ve afişi yayınlandı

Başrollerinde Haluk Bilginer, Ali Atay ve Hande Doğandemir’in rol aldığı Nuh Tepesi, 6 Mart’ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Dünya prömiyerini Robert De Niro'nun kurucusu olduğu Tribeca Film Festivali'nde yapan ve aynı festivalde En İyi Senaryo ödülünü alan ve Ali Atay’a ise En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandıran Nuh Tepesi’nin yönetmenliğini ise Pencereler Ardında, Nahoş Bir Mevzu ve Kimse Elimi Tutmasın gibi dünya festivallerinde gösterilen kısa filmleriyle tanınan Cenk Ertürk üstleniyor.



DARREN ARONOFSKY'DEN TAM NOT ALAN SENARYO



Yönetmen Cenk Ertürk’ün, New York Üniversitesi (NYU) Tisch Sanat Okulu'nda Sinema Yüksek Lisansı yaparken ders aldığı Requiem For a Dream, Black Swan, Pi ve Mother gibi ses getiren filmlerin yönetmeni Darren Aronofsky’nin sınıfında sunduğu senaryosu ünlü yönetmenden büyük destek görmüştü.

Aronofsky’nin filme çekilmesi için büyük destek verdiği Ertürk’ün ilk uzun metrajlı filmi olan ve senaryosunu da kaleme aldığı Nuh Tepesi, ölüm döşeğinde olan babasının son isteğini yerine getirmeye çalışan Ömer’in hikAyesini anlatıyor. Film, bir yandan yıllar önce kendisinin diktiğini iddia ettiği Nuh Ağacı’nın altına gömülmek isteyen babasının isteğini yerine getirmeye bir yandan da ağacın Nuh Peygamber tarafından dikildiğine inanan köylülerin tepkileriyle başa çıkmaya çalışan Ömer’in yaşadıklarını konu ediyor.

NUH TEPESİ FRAGMANI