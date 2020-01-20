Ödül avcısı Parazit (Parasite) filmine dair bilinmesi gerekenler

FİLM NE ANLATIYOR?

Parazit, yoksul bir ailenin zengin bir ailenin evine hizmetçi olarak girişi etrafında sınıf farklarını, kapitalizmi ve aile ilişkilerini ele alıyor. Bir tarafta soyla gelen servetin klasik bir tablosunu sergileyen Park ailesi, diğer tarafta ise sokak zekası bakımından zengin ama başka hiçbir zenginliğe sahip olmayan Kim ailesi var. Şans veya kader sonucusu bu iki ev halkı bir şekilde bir araya geliyor ve Kim ailesi altın bir fırsatın varlığını hemen seziyor.

Kolej çağındaki Ki-woo tarafından manipülasyon konusunda yetiştirilen Kim ailesi çocukları, öğretmen ve sanat terapisti görevleriyle kendilerini Park ailesinin arasına çabucak yerleştiriyor. Kim'ler ‘vazgeçilmez’ lüks hizmetler sunarken, Park’lar ise habersizce evlerindeki her şeyi Kim ailesine karşı kaybediyor. Ancak kısa sürede bu düzen bir tehditle karşılaşıyor. Asalak bir misafir Kim ailesinin yeni keşfettiği konforu tehdit eder hale geldiğinde, vahşi ve zorlayıcı bir üstünlük mücadelesi patlak veriyor. Bu mücadele Kim ve Park aileleri arasındaki kırılgan ekosistemi yıkmakla tehdit ediyor. İki aile arasında başlayan mücadeleye kan ve gözyaşı dahil oluyor.