Örümcek Adam Marvel'dan ayrılıyor

Son yıllarda Sony ile Marvel’ın ortaklığıyla çekilen Örümcek Adam'ın haklarındaki anlaşmazlıktan dolayı iki şirket arasında kriz yaşanıyor. Bu durum Örümcek Adam'ın gelecek filmlerinde problem yaşanmasına ve Marvel'a veda etmesine neden olacak.
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Geçtiğimiz yıllarda Sony Pictures ve Marvel Studios, Örümcek Adamkarakterinin haklarını paylaşmak için bir anlaşma yaptılar. Herkes filmin tamamen Marvel Sinematik Evreni'ne dahil olacağını yorumlarken kısa sürede anlaşmada kriz yaşandı.
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Sony ile Disney arasındaki anlaşmazlık, Marvel Studios’un başkanı Kevin Feige’in Örümcek Adam filmlerinin yapımcılığını üstlenmesini sağlayan kazançlı ortaklığa devam edecek yeni şartlara ulaşılamamasıyla sonuçlandı.
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Sony Pictures’ın çalışmalarını yürüttüğü, sıradaki iki Örümcek Adam filminde, önde gelen yaratıcı yapımcı olarak Kevin Feige yer almayacak. Yönetmen Jon Watts ve yıldız Tom Holland gelecek filmler için kadroda kalmaya devam edecekler. Ancak aylardır süren anlaşmazlığın bu talihsiz sonucu değişmediği sürece Marvel Studios Örümcek Adam filmlerinden elini çekmiş olacak.
Anlaşmazlık, Disney'in gelecekteki Örümcek Adam filmlerinde, ileride 50/50 ortaklıkla sonuçlanabilecek olan ortak finansman hissesi almak istemesinden kaynaklandı.
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Sony, Marvel Studios'un brüt kazancın %5'ine yakın bir oranı aldığı anlaşma şartlarını devam ettirmeyi teklif etti ancak Disney reddetti.
Sony Pictures, karakteri Kevin Feige’in yardımı olmadan, kendi başına yönlendirebileceğini düşünüyor. Bunun, karakterin artık diğer Marvel Sinematik Evreni filmlerinde görünmeyeceği anlamına gelip gelmediği henüz belli değil. Feige artık kahramanın yaratıcı tarafını yönlendirmiyorsa, Sony'nin kahraman için sahip olabileceği tüm planları MCU ile uzlaştırmak zor olacaktır.
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Gelişmeler sonrası filmin hayranları Sony'i boykot etmekle tehdit ederek, geçmişten ders almadığını belirttiler. "Örümcek Adam filmlerinin Venom ve Morbius'la kurulmaya çalışılan ayrı bir evrende olması, Marvel'da kazandığı başarının yanından bile geçmeyecektir" görüşü sosyal medyada büyük destek topluyor.