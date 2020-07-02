Oscar filmlerini seçen Akademi'nin yeni üyeleri belli oldu

ntv.com.tr 02.07.2020 - 08:27 | Son Güncelleme : 02.07.2020 - 08:38
Siyahi Amerikalı George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi sonrası ABD’de başlayan ve Avrupa’ya da yayılan ırkçılık karşıtı protesto hareketi, Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimler Akademisi’ni de etkiledi. Akademi, bu yıl davet ettiği yeni üyelerde ‘çeşitliliğe’ önem verdi. Eva Longoria, Zendaya ve Awkwafina gibi ‘renkli’ Hollywood üyeleri Akademi’ye dahil edildi.
Akademi, bu yıl 819 yeni üye davet edildiğini açıkladı. Bu üyeler arasında siyahi oyuncular Cynthia Erivo, John David Washington ile Asyalı Constance Wu gibi isimler yer alıyor. Bu yıl Akademi’de oy kullanmaları için davet edilenlerin yüzde 36’sı renkli, yüzde 45’i de kadınlardan oluşuyor.
EN İYİ FİLM İÇİN ADAY SAYISI 10'A ÇIKARILDI
Hollywood’da yapılan ‘çeşitliliğin artırılması’ çağrısına ayak uyduran Akademi, En İyi Film kategorisini kalıcı olarak 10 filme genişleteceğini ve bunun sonucunda daha çeşitli filmlerin aday gösterilmesini umduğunu açıkladı.
AKADEMİ HALA 'BEYAZ' VE 'ERKEK'
Akademi’nin 8 bin oy veren üyesi bulunurken, son üç yılda 2000 yeni üye katıldı. Ancak hala ‘beyaz’ ve ‘erkek’ ağırlıklı bir topluluk olmayı sürdürüyor. 2015’te yüzde 8 renklilerden oluşurken 2018’de bu oran yüzde 16’ya çıkarıldı.