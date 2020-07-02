Oscar filmlerini seçen Akademi'nin yeni üyeleri belli oldu

'Oscar çok beyaz' eleştirilerine maruz kalan ancak bu yıl ABD'de ve dünyada yayılan ırkçılık karşıtı harekete tepkisiz kalmayan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yeni davet ettiği üyelerinde daha fazla ırksal çeşitliliğe önem verdiğini açıkladı. Bu yıl Akademi'ye davet edilenler arasında Eva Longoria, Zendaya, Cynthia Erivo gibi isimler yer alsa da Akademi hala 'çok beyaz' ve 'erkek' ağırlıklı.

ntv.com.tr 02.07.2020 - 08:27 | Son Güncelleme : 02.07.2020 - 08:38

Oscar filmlerini seçen Akademi'nin yeni üyeleri belli oldu - 1

Siyahi Amerikalı George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi sonrası ABD’de başlayan ve Avrupa’ya da yayılan ırkçılık karşıtı protesto hareketi,  Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimler Akademisi’ni de etkiledi. Akademi, bu yıl davet ettiği yeni üyelerde ‘çeşitliliğe’ önem verdi. Eva Longoria, Zendaya ve Awkwafina gibi ‘renkli’ Hollywood üyeleri Akademi’ye dahil edildi.

Oscar filmlerini seçen Akademi'nin yeni üyeleri belli oldu - 2

Akademi, bu yıl 819 yeni üye davet edildiğini açıkladı. Bu üyeler arasında siyahi oyuncular Cynthia Erivo, John David Washington ile Asyalı Constance Wu gibi isimler yer alıyor. Bu yıl Akademi’de oy kullanmaları için davet edilenlerin yüzde 36’sı renkli, yüzde 45’i de kadınlardan oluşuyor.

Oscar filmlerini seçen Akademi'nin yeni üyeleri belli oldu - 3

EN İYİ FİLM İÇİN ADAY SAYISI 10'A ÇIKARILDI

Hollywood’da yapılan ‘çeşitliliğin artırılması’ çağrısına ayak uyduran Akademi, En İyi Film kategorisini kalıcı olarak 10 filme genişleteceğini ve bunun sonucunda daha çeşitli filmlerin aday gösterilmesini umduğunu açıkladı.

Oscar filmlerini seçen Akademi'nin yeni üyeleri belli oldu - 4

AKADEMİ HALA 'BEYAZ' VE 'ERKEK' 

Akademi’nin 8 bin oy veren üyesi bulunurken, son üç yılda 2000 yeni üye katıldı. Ancak hala ‘beyaz’ ve ‘erkek’ ağırlıklı bir topluluk olmayı sürdürüyor. 2015’te yüzde 8 renklilerden oluşurken 2018’de bu oran yüzde 16’ya çıkarıldı.

Oscar filmlerini seçen Akademi'nin yeni üyeleri belli oldu - 5
Yapılan değişikliklerin ödüllere de yansıdığı görüldü. 2020 Oscar Ödülleri’nde Güney Koreli Bong Joon-ho’nun Parasite filmi İngilizce olmayan ve En İyi Film ödülünü alan ilk film olarak Oscar tarihine geçti. 2017’de de siyah eşcinsellerin deneyimine odaklanan bir film olan Moonlight, En İyi Film ödülünü yakaladı ve eleştirmenler tarafından bir atılım olarak yorumlandı. Ancak her yeni galibiyet ilerici olarak görülmedi. 2019’un En İyi Film kazananı Green Book "ırksal sağır"lıkla suçlandı.

 

Oscar filmlerini seçen Akademi'nin yeni üyeleri belli oldu - 6
2020 Akademi üyeleri arasına davet edilen isimler arasında oyunculardan kostüm tasarımcılarına kadar çeşitliliğe önem verildi. Bu yıl eklenen üyeler arasında Ana De Armas, Brian Tyree Henry, Florence Pugh, Lakeith Stanfield, Beanie Feldstein. Directors such as Lulu Wan, Ari Aster, Terence Davies ve Matthew Vaughn gibi oyuncular da yer alıyor. Ayrıca Parasite filminin Güney Koreli oyuncuları Jang Hye-jin, Jo Yeo-jeong, Park So-dam ve Lee Jung-eun da Akademi’ye davet edilen isimler arasında.
Oscar filmlerini seçen Akademi'nin yeni üyeleri belli oldu - 7
Akademi, davet edilenlerin yüzde 49’unun ABD dışından olduğunu ve 68 ülkeyi kapsadığını belirtti.
Oscar filmlerini seçen Akademi'nin yeni üyeleri belli oldu - 8
Öte yandan 93. Oscar Ödülleri corona virüs salgını nedeniyle iki ay ertelendi ve 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanıyor.

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