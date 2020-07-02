Oscar filmlerini seçen Akademi'nin yeni üyeleri belli oldu

Yapılan değişikliklerin ödüllere de yansıdığı görüldü. 2020 Oscar Ödülleri’nde Güney Koreli Bong Joon-ho’nunfilmi İngilizce olmayan ve En İyi Film ödülünü alan ilk film olarak Oscar tarihine geçti. 2017’de de siyah eşcinsellerin deneyimine odaklanan bir film olan, En İyi Film ödülünü yakaladı ve eleştirmenler tarafından bir atılım olarak yorumlandı. Ancak her yeni galibiyet ilerici olarak görülmedi. 2019’un En İyi Film kazananı"ırksal sağır"lıkla suçlandı.