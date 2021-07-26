Prens Harry ve Meghan Markle'ın kitap hazırlığı tartışılıyor

26.07.2021 - 08:36
Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD merkezli yayıncı Penguin Random House'la yaptığı anlaşmaya dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Page Six, kraliyet çiftinin liderlik ve hayırseverlik temalı bir kitap kaleme alacağını öne sürdü.
Buckingham Sarayı'ndan Prens Harry'nin yazacağı kitaba dair açıklama / Haber Detay-Tıkla Oku
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in amcası olan Kral 8. Edward, kitabında, iki kez boşanan ABD’li Wallis Simpson ile evlenebilmek için 1936’da tahttan çekildiğinde perde arkasında yaşanan krizi anlatmıştı. 8. Edward kitabında “aşkın siyasete galip geldiğini” belirterek şöyle demişti: “Aziz İngiliz mirasımı ve hizmetinde geçirdiğim onca yılı feda etmiş olsam da bugün bu fedakârlığın uzun zamandan beri gerçek ve sadık bir birlikteliği kutsamasıyla teselli buluyorum.”