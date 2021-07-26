Prens Harry ve Meghan Markle'ın kitap hazırlığı tartışılıyor

Meghan Markle ve Prens Harry'nin birlikte liderlik üzerine kitap yazacağı konuşuluyor. İngiliz Prens Harry’nin yayıncılık girişimi aşkı için tahtı bırakan İngiltere Kralı 8. Edward’ı gündeme getirdi. 8. Edward kitabında “Benim için aşk, tahttan önemliydi” diyor.

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26.07.2021 - 08:36

Daily Mail kısa süre önce Sussex Dükü ve Düşesi'nin, Penguin Random House'la yaklaşık 20 milyon dolar değerinde 4 kitaplık anlaşma yaptığını iddia etti. Hatta Prens Harry'nin büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından ikinci bir kitap yayımlamayı planladığı da yer alıyordu.





Sussex Dükü ve Düşesi'nin sözcüsü söz konusu iddiaları reddetti ve Prens Harry'nin yalnızca bir tane anı kitabı yazmayı planladığını belirtti.





Öte yandan Markle'ın da eşini izleyerek bir anı kitabı yazabileceği düşünülüyor. Random House sosyal medyada yaptığı açıklamada Prens Harry'nin anı kitabının 2022'de piyasaya sürüleceğini söylemişti.





Random House ve Prens Harry'nin anlaşmasının detayları açıklanmasa da anı kitabından elde edilecek gelirin bağışlanacağı ifade edildi.

İki çocuk babası Harry, eşinin hayatını yönlendirmesine izin vermesiyle İngiltere Kralı 8. Edward’a benzetiliyor. Harry’nin anı kitabı çıkaracağını açıklaması da eski kralı örnek aldığına dair iddiaları güçlendirdi. Kraliyet uzmanları, 8’inci Edward’ın 1951 tarihli “Bir Kralın Hikâyesi: Windsor Dükü’nün Anıları” adlı kitaba atıfta bulunarak, Harry’nin aşkı için tahtı bırakan büyük amcasından ilham aldığını vurguladı.





İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in amcası olan Kral 8. Edward, kitabında, iki kez boşanan ABD’li Wallis Simpson ile evlenebilmek için 1936’da tahttan çekildiğinde perde arkasında yaşanan krizi anlatmıştı. 8. Edward kitabında “aşkın siyasete galip geldiğini” belirterek şöyle demişti: “Aziz İngiliz mirasımı ve hizmetinde geçirdiğim onca yılı feda etmiş olsam da bugün bu fedakârlığın uzun zamandan beri gerçek ve sadık bir birlikteliği kutsamasıyla teselli buluyorum.”







8. Edward tıpkı Prens Harry gibi ailesinden aldığı katı eğitimi eleştirerek “Doğumumun ve unvanımın beni bir şekilde diğer insanlardan farklı ve üstün kılması gerektiği fikri bana yanlış geldi” demişti. “Doğduğu prens olarak değil, dönüştüğü adam olarak” anılarını yazacağını açıklayan Harry ile Edward’ın kişiliği ve aldığı kararlar benzerlik gösterirken, prensin anı kitaplarından birini Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından yayımlayacak olması da kitaba olan merakı artırıyor.



