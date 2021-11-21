Rap tartışması: Şarkı sözleri davada delil olarak kullanılabilir mi?

Bailey ise şunları dile getirdi:

"Beyaz olmayan sanatçılar söz konusu olduğunda genellikle göze batan bir çifte standart mevcut. Jay-Z'nin, 'Yaralı Yüz (Scarface) filmi bana rapçi Scarface'ten daha çok şey yaptı' diye bir sözü var. Bunun filmlerde de yaşandığını görmediğimizin altını çiziyor. Bunun diğer yaratıcı ifade biçimlerinde gerçekleştiğini görmüyoruz. Ama hip-hop'ta yaşanıyor."