Robert De Niro: Emeklilik planım yok

Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a konuşan Robert De Niro, filmde teknolojinin yardımıyla genç halini de kendisinin oynaması deneyimini şöyle anlattı:

“10-11 yıl önce projeye başladığımızda genç halimizi oynayacak oyuncuları düşünüyorduk. Projenin başlangıcından çekimlere başlayana kadar biz daha da yaşlandık, teknoloji daha da ilerledi. “Genç aktörler mi oynasın, biz mi oynayalım” derken Marty (Martin Scorsese) genç halimizi de bizim oynamamıza karar verdi. Önce ekran testleri yaptık. Neredeyse tüm filmi bu yaşta çekip genç halimizi oynamak hoşumuza gitti. Hareket koçumuz vardı. 76 yaşındayım ve 39 yaşındaki halimi oynadım. Filmde merdivenlerden inip Ray Romano ile buluşacağım bir sahne vardı.

76 yaşındaysan merdivenlerden dikkatlice inersin değil mi? Ben de dikkatlice indim. Koçumuz ‘39 yaşındasın, kambur, tedirgin inemezsin merdivenlerden. 30 yıl önceki halini hatırla, aktif ol ve zıpla!’ dedi. Sanki hatırlamak hareket etmeye yardımcı oluyormuş gibi. Ama aktörsen, rol için yapacaksın. Ben de öyle yaptım, kendimi merdivenlerden aşağıya bıraktım. Sonra ne oldu? Marty (Martin Scorsese) o sahneyi kesti!”