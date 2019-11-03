Robert De Niro: Emeklilik planım yok

03.11.2019 - 09:55
Usta yönetmen Martin Scorsese’nin son filmi The Irishman, sinema tarihinin en önemli aktörlerinden Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci ve Harvey Keitel’ı bir araya getirdi. Gizemli şekilde ortadan kaybolan sendika lideri Jimmy Hoffa (Al Pacino) ve mafya tetikçisi Frank Sheeran’ın (Robert De Niro) gerçek öyküsüne odaklanan film, 27 Kasım’da Netflix’te yayına girecek.
Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a konuşan Robert De Niro, filmde teknolojinin yardımıyla genç halini de kendisinin oynaması deneyimini şöyle anlattı:
“10-11 yıl önce projeye başladığımızda genç halimizi oynayacak oyuncuları düşünüyorduk. Projenin başlangıcından çekimlere başlayana kadar biz daha da yaşlandık, teknoloji daha da ilerledi. “Genç aktörler mi oynasın, biz mi oynayalım” derken Marty (Martin Scorsese) genç halimizi de bizim oynamamıza karar verdi. Önce ekran testleri yaptık. Neredeyse tüm filmi bu yaşta çekip genç halimizi oynamak hoşumuza gitti. Hareket koçumuz vardı. 76 yaşındayım ve 39 yaşındaki halimi oynadım. Filmde merdivenlerden inip Ray Romano ile buluşacağım bir sahne vardı.
76 yaşındaysan merdivenlerden dikkatlice inersin değil mi? Ben de dikkatlice indim. Koçumuz ‘39 yaşındasın, kambur, tedirgin inemezsin merdivenlerden. 30 yıl önceki halini hatırla, aktif ol ve zıpla!’ dedi. Sanki hatırlamak hareket etmeye yardımcı oluyormuş gibi. Ama aktörsen, rol için yapacaksın. Ben de öyle yaptım, kendimi merdivenlerden aşağıya bıraktım. Sonra ne oldu? Marty (Martin Scorsese) o sahneyi kesti!”
De Niro, Al Pacino ile özel bir ikili olmalarını şöyle anlattı:
“Al ile birbirimizi 20’li yaşlarımızdan beridir tanıyoruz. Yıllar içinde zaman zaman bir araya gelip muhabbetler ettik. Başka insanlarla konuşamadığımız şeyleri de paylaştık. Çünkü ikimizin de ortak noktaları fazla. İkimiz de birbirimizi anlıyoruz. Bu noktaya gelmemiz uzun zaman aldı.”
Emeklilik planı olmadığını söyleyen De Niro, “Emekliliğin anlamı nedir? Daha az çalışmak. Çalışmamak! Bana uymuyor. Ben kendimi meşgul tutmaya devam edeceğim. Onun dışında başka planım yok” dedi.
De Niro, kendisine göre Hollywood’un en iyi oyuncularını şöyle açıkladı:
“Ben o en iyiler listesine girecek nitelikte miyim, bilmiyorum. Ama benim için en iyisi Marlon Brando’ydu. Onun dışında Greta Garbo oldukça iyiydi.”
De Niro, role hazırlanmasını, “Anı yaşarım. Rol yapıyormuşum gibi düşünmem” şeklinde açıkladı.
De Niro, aktör olmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlattı:
“Çocukken karar verdim. Evde televizyon izliyordum. Kendi kendime ‘Eğer televizyondaki o adam yapabiliyorsa ben de yapabilirim’ dedim. Vahşi Batı şovuydu sanırım. Çok özel bir şey de değildi ama beni etkilemişti.”