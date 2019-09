The Irishman'den yeni fragman

26.09.2019 - 11:59

Al Pacino ve Robert De Niro'nun başrollerde yer aldığı, Martin Scorsese'nin yönetmenliğini üstlendiği The Irishman filminden yeni fragman yayınlandı. Charles Brandt’ın I Heard You Paint Houses adlı romanından Steven Zaillian tarafından beyazperdeye uyarlananan film, Frank 'The Irishman' Sheeran isimli bir tetikçinin hikayesini anlatıyor. The Irishman, 27 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.