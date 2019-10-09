Robert Downey Jr, Martin Scorsese'ye cevap verdi

1 Martin Scorsese'nin "Marvel filmlerini izleyemiyorum. Denedim, biliyor musunuz? Ama bu sinema değil" sözlerinin yankıları devam ediyor. James Gunn ve Samuel L. Jackson'dan sonra Marvel ekibinin Iron Man'i (Tony Stark) 27 Kasım'da vizyona girecek The Irishman'ın yönetmeni'nin "Marvel filmlerini izleyemiyorum. Denedim, biliyor musunuz? Ama bu sinema değil" sözlerinin yankıları devam ediyor. James Gunn ve Samuel L. Jackson'dan sonra Marvel ekibinin Iron Man'i (Tony Stark) Robert Downey Jr polemiğe katıldı.

2 Avengers: Endgame ile Marvel evreninden ayrılan 54 yaşındaki oyuncu "Filmler sinemalarda gösteriliyor. Scorsese'nin görüşlerini takdir ediyorum. Bence farklı bakış açıları konusunda ihtiyaç duyduğumuz şeyleri içeriyor ve böylece odağa dönebilir, yolumuza devam edebiliriz" dedi.





3 "Tabii ki başarıyı kıskandığı falan yok. O Martin Scorsese" diyen Robert Downey Jr sözlerine şöyle devam etti:





4 "Bu arada, tür filmlerinin nasıl olduğu konusunda söylenecek çok şey var ve eğer bir problem varsa problemin bir parçası olma konusunda mutluyum" dedi.





