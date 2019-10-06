Martin Scorsese'nin Marvel polemiği gündemi işgal etmeye devam ediyor. Scorsese yakın tarihli bir röportajda, popüler milyar dolarlık marka Marvel'ı eğlence parkları ile karşılaştırmış ve sinemasal değerinin olmadığını söylemişti. Ardından usta yönetmene cevaplar da gecikmemişti.



Beyazperde'nin haberine göre, Marvel polemiğine son katılan isim, Marvel Sinematik Evreni'nin şüpheci Nick Fury'si Samuel L. Jackson oldu. Variety mikrofonuna konuşan oyuncu, "Bu, Bugs Bunny'nin komik olmadığını söylemek gibi bir şey. Film filmdir. Onun filmlerini de herkes sevmiyor" dedi. Ayrıca, "Herkesin bir fikri var, yani sorun değil. Kimsenin film yapmasını engellemeyecek" diye ekledi.



NE OLMUŞTU?



Konuya dair Empire dergisine konuşan usta yönetmen; "Onları izleyemiyorum. Denedim, biliyor musunuz? Ama bu sinema değil" dedi. "Dürüst olmak gerekirse, onları düşünebildiğim en yakın şey, içinde bulundukları durumda yapabileceklerinin en iyi şeyi yapan oyuncuların yer aldığı bir eğlence parkı. İnsanların duygusal, psikolojik deneyimleri başka bir insana aktarmaya çalıştığı bir sinema değil" diyen yönetmen, meslektaşlarının hedefi oldu.



Scorcese’in yorumlarını duyan diğer film yapımcıları, yönetmenle zıt olan görüşlerini açıklamaktan çekinmedi. James Gunn ve Joss Whedon, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Gunn ayrıca Twitter'da, “İnsanlar daha Günaha Son Çağrı filmini görmeden eleştirdiği için çok sinirlenmiştim. Şimdi Scorsese'nin de benim filmlerime aynı şekilde yaklaşmasına üzüldüm" dedi. Ayrıca, "Bununla birlikte; Scorsese'yi her zaman seveceğim, sinemaya katkılarından dolayı minnettar olacağım ve 'Irishman'i görmek için sabırsızlanıyorum" diye ekledi.



Senarist C. Robert Cargill ise sosyal medya üzerinden; "Scott ve ben Doktor Strang'i yaparken, Marvel'in notlarının büyük çoğunluğu karakterin derinleşmesi, hikayenin güçlendirilmesi ve "daha derinlikli" yapıp yapamayacağımız üzerineydi. Marvel'in sadece eğlence parkı gezintisi yapmaya çalıştığını düşünen herkes haksız ve alaycıdır" dedi.