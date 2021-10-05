Rusya uzayda çekilecek ilk film için ekibi uzaya gönderdi

Rusya Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) ile Perviy Kanal ve bir yapım şirketinin ortak projesi olan “Vyzov” (Sınanma) isimli filmin çekimleri için Yuriy Gagarin Kozmonot Hazırlama Merkezi’nde özel eğitim alan ekip, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Baykonur üssünde MS-19 uzay aracına bindirildi.

UZAYDA FİLM ÇEKECEK RUS EKİP YOLA ÇIKTI (TIKLA İZLE)