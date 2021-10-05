Rusya uzayda çekilecek ilk film için ekibi uzaya gönderdi

Rusya, sinema tarihinde ilk defa uzayda film çekecek ekibini Soyuz MS-19 uzay aracı ile Kazakistan’ın Baykonur üssünden uzaya gönderdi.

Anadolu Ajansı 05.10.2021 - 16:26

Rusya uzayda çekilecek ilk film için ekibi uzaya gönderdi - 1

Rusya Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) ile Perviy Kanal ve bir yapım şirketinin ortak projesi olan “Vyzov” (Sınanma) isimli filmin çekimleri için Yuriy Gagarin Kozmonot Hazırlama Merkezi’nde özel eğitim alan ekip, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Baykonur üssünde MS-19 uzay aracına bindirildi.

UZAYDA FİLM ÇEKECEK RUS EKİP YOLA ÇIKTI (TIKLA İZLE)

Rusya uzayda çekilecek ilk film için ekibi uzaya gönderdi - 2

Uzayda çekilecek filmin yönetmen koltuğuna oturacak Klim Şipenko, oyuncu Yuliya Peresild ve kozmonot Anton Şkaplerov’un bulunduğu uzay aracı, TSİ 11.55’te uzaya fırlatıldı.

Rusya uzayda çekilecek ilk film için ekibi uzaya gönderdi - 3

sinematografi tarihinde uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı drama filmi özelliği taşıyacak filmin çekimlerinin bir kısmı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) gerçekleştirilecek. Ekip, UUİ’de 12 gün kalacak.

Rusya uzayda çekilecek ilk film için ekibi uzaya gönderdi - 4

Film ekibinin 17 Ekim’de kozmonot Oleg Noviskiy başkanlığındaki Soyuz MS-18 uzay aracıyla Dünya’ya dönmesi planlanıyor.

İşte diğer kareler...

Rusya uzayda çekilecek ilk film için ekibi uzaya gönderdi - 5
Rusya uzayda çekilecek ilk film için ekibi uzaya gönderdi - 6
Rusya uzayda çekilecek ilk film için ekibi uzaya gönderdi - 7
Rusya uzayda çekilecek ilk film için ekibi uzaya gönderdi - 8

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