Scarlett Johansson, Black Widow

(Kara Dul) ile ilgili eleştirilere karşı çıktı



Scarlett Johansson, Natasha Romanoff karakterini canlandırdığı ve 1 Mayıs 2020'de seyirciyle buluşacak Black Widow (Kara Dul) filminin yıllar önce çekilmesi gerektiğiyle ilgili eleştirilere katılmadığını açıkladı. BAFTA ödüllü Amerikalı oyuncu "Bu film daha önce çekilseydi bu kadar güçlü olamazdı" dedi.

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12.03.2020 - 08:55

Yenilmezler (Avengers) ekibinin yetenekli casusu Natasha Romanoff, nam-ı diğer Black Widow ;(Kara Dul) Marvel ekibine 2010 yapımı Iron Man 2’de katılmasına rağmen solo filmine ancak kavuştu. Karaktere hayat veren Scarlett Johansson, 1 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak film için 10 yıl beklenmesini eleştiren isimlere karşı çıktı. Kara Dul (Black Widow) fragmanı (Tıkla izle)

35 yaşındaki oyuncu Entertainment Weekly’e verdiği röportajda "Film 5 ya da 10 yıl önce çekilseydi ayakları şimdiki gibi yere basmazdı. Bunu yapma imkanına sahip olamazdık” dedi.

Johansson "Film şimdi zamanın ruhunda olanların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve bence bu bayağı ilginç" dedi.

Amerikalı oyuncu; Avengers: Endgame’de Captain Marvel (Brie Larson) ve Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) de dahil bir dizi kadın karakterle yan yana savaştıkları bir sahnenin çekimi sırasında, dünyanın Black Widow’a hazır olduğunu hissettiğini söyledi.





Scarlett Johansson sözlerini "Bu filmin sınırları zorlamayı devam ettireceğini umuyorum. Böylece topuklu giymiş Batman’in ve benzerlerinin ötesinde, özünde kadın olan daha fazla süper kahramanımız olabilir" diyerek bitirdi.

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