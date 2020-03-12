12.03.2020 - 08:55
Yenilmezler (Avengers) ekibinin yetenekli casusu Natasha Romanoff, nam-ı diğer Black Widow ;(Kara Dul) Marvel ekibine 2010 yapımı Iron Man 2’de katılmasına rağmen solo filmine ancak kavuştu. Karaktere hayat veren Scarlett Johansson, 1 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak film için 10 yıl beklenmesini eleştiren isimlere karşı çıktı.
35 yaşındaki oyuncu Entertainment Weekly’e verdiği röportajda "Film 5 ya da 10 yıl önce çekilseydi ayakları şimdiki gibi yere basmazdı. Bunu yapma imkanına sahip olamazdık” dedi.