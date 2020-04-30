Simpsonlar'ın Emmy ödüllü bestecisi çalışmalarını başkalarına devrettiği için kovuldu iddiası

Sakai, “O dönemde Clausen’in Simpsonlar için beste çalışmalarının bir kısmını oğlu Scott Clausen de dahil olmak üzere başkalarına devrettiğini öğrendim. Bu yetkisiz devrin kabul edilemez olduğunu düşündüm. Dizinin senaryo sorumlusu Al Jean’i aradım ve Clausen’in bestelerini devrettiğini anlattım. Şaşırdığını ve aynı zamanda rahatsız olduğunu söyledi” diye konuştu.