Simpsonlar'ın Emmy ödüllü bestecisi çalışmalarını başkalarına devrettiği için kovuldu iddiası

ntv.com.tr 30.04.2020 - 12:41 | Son Güncelleme : 30.04.2020 - 12:48
Fox kanalı Simpsonlar (The Simpsons) animasyon dizisinin 27 yıl boyunca müziklerini besteleyen Alf Clausen’in, çalışmasını gizlice oğluna aktarması nedeniyle kovulduğunu iddia etti.
2017 yılında diziden çıkarılan 79 yaşındaki Clausen, geçen yaz Fox kanalını “sakatlığı ve yaşı” nedeniyle kendisini kovmakla suçlamıştı.
The Hollywood Reporter’ın edindiği mahkeme belgelerine göre, yapımcılar, Clausen’in, çalışmasını oğlu Scott dahil başkalarına resmi olmayan şekilde devretmesi nedeniyle kovulduğunu söyledi.
Yapımcı Richard Sakai’nin mahkemeye sunduğu açıklamasında, Clausen ile Fox arasında 2016 yılında baş gösteren gerilimin hip-hop temalı ‘The Great Phatsby’ adlı Simpsonlar bölümünden kaynaklandığı ifade edildi.
Sakai, yapımcı arkadaşı James L Brooks’un, Clausen’in rap müzik yapmak için doğru kişi olup olmadığını ve genel olarak çalışmalarını sorguladığını anlattı.
Sakai, “O dönemde Clausen’in Simpsonlar için beste çalışmalarının bir kısmını oğlu Scott Clausen de dahil olmak üzere başkalarına devrettiğini öğrendim. Bu yetkisiz devrin kabul edilemez olduğunu düşündüm. Dizinin senaryo sorumlusu Al Jean’i aradım ve Clausen’in bestelerini devrettiğini anlattım. Şaşırdığını ve aynı zamanda rahatsız olduğunu söyledi” diye konuştu.
Sakai, sonuç olarak dizinin müziğini bir başkasıyla geliştirmeye karar verdiklerini belirtti.
21 ADAYLIK, 2 ÖDÜL
Simpsonlar dizisi için 27 yıl boyunca çalışan Clausen, 560 bölüm için beste yaptı, tam 21 kez aday gösterildiği Emmy ödüllerinden ikisini kazandı.