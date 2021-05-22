Sinema dünyasında Cannes heyecanı (Corona protokolleri belirlendi)

Cannes Film Festivali’nin artistik direktörü Thierry Fremaux geçen yıl yapılmayan etkinliğin bu yılki dönüşüne dair bilgiler verdi. Ayrıca festivalin corona virüs protokollerini de belli oldu.

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22.05.2021 - 10:43

"2 BİNDEN FAZLA FİLM İZLEDİK’



’nin resmi seçkisinin açıklanmasına iki hafta kala Thierry Fremaux’nun Variety ile yaptığı söyleşi, sinemanın ayağa kalkmaya hazırlandığının müjdesi olarak yorumlandı. Bu yılki festival için 2 binden fazla film izlediklerini belirten Cannes Film Festival artistik direktörü Thierry Fremaux “Aslında her yılki başvuru sayısından az ya da çok değildi ama geçen yıl iptal edilen festivale yapılan başvurularla birlikte elimizde bir hayli büyük bir toplam oluşmuştu” dedi. Cannes Film Festivali ’nin resmi seçkisinin açıklanmasına iki hafta kala’nun Variety ile yaptığı söyleşi, sinemanın ayağa kalkmaya hazırlandığının müjdesi olarak yorumlandı. Bu yılki festival için 2 binden fazla film izlediklerini belirten Cannes Film Festival artistik direktörü Thierry Fremaux “Aslında her yılki başvuru sayısından az ya da çok değildi ama geçen yıl iptal edilen festivale yapılan başvurularla birlikte elimizde bir hayli büyük bir toplam oluşmuştu” dedi.

FESTİVALDEKİ YENİLİKLER



Bu yıl uygulanacak yeniliklerden bahseden Fremaux “Öncelikle Belirli Bir Bakış (Un Certain Regard) bölümümüzü köklerine döndürmeyi kararlaştırdık, yani genç sinemacılara ve yenilikçi, kişisel filmlere ayırdık. Ayrıca bu yıl geceyarısı seanslarımızı daha fazlalaştırıyoruz. Sahildeki gösterim ve canlı etkinliklerin de sayısını artıracağız. Bu yıl büyük mimar Rudy Ricotti tarafından tasarlanan ve yeni açılan Cineum adlı sinema kompleksinde de gösterimler düzenleyeceğiz. Cineum, Cannes’ın merkezinde değil ama izleyicilerin gün boyu orada film izleyip akşamları da sosyalleşmek için Croisette’e döneceklerini düşünüyorum.”

"DİJİTAL PLATFORMLARA KAPIMIZ AÇIK"



Fremaux, dijital platformların festivalde yer alıp almayacağı sorusuna "Yarışma dışı bölümümüz çok ilgi gören güzel bir vitrinimiz bizim. Platformlar isterse eğer bizim kapımız onlara açık, karar onların. Ancak yarışmaya alınan filmlerin hepsinin Fransa’da salonlarda gösterilmesi gerekiyor. Özellikle dünya çapında yaşanan bu felaket sırasında dijital platformlar çok güçlendi belki ama salonlar için sembolik ve somut bir desteğin gerekliliği de bir o kadar arttı” diye cevap verdi





SER VERİP SIR VERMEDİ

Söyleşi sırasında ser verip sır vermeyen Thierry Fremaux yarışmaya hangi filmlerin alınacağına dair bir bilgi sızdırmadı ama geçen yıl çok beğenerek aldıkları The French Dispatch (y: Wes Anderson) adlı filmin bu yıl da programda olacağını umduğunu belirtti. Açılış filmi olarak Leos carax imzalı Annette ve Paul Verhoeven’in son filmi Benedetta daha önce açıklanmış zaten ama kulislerde ayrıca Nanni Moretti imzalı Three Floors, Krill Serebrennikov’un son filmi Petrov’s Flu, Jacques Audiard’ın yönettiği Paris, 13th District, Julia Ducournau imzalı Titane ve Asghar Farhadi’nin farsça çektiği son filmi A Hero'dan da bahsediliyor.

CORONA VİRÜS PROTOKOLLERİ



6-15 Temmuz tarihleri arasında pandemi koşulları altında gerçekleşecek olan 2021 Cannes Film Festivali, katılımcılar için belirlenen corona virüs protokollerini açıklayan bir plan yayımladı. Protokolde sosyal mesafeyi sağlamak için maske kullanımı gibi zorunlu önlemlerle beraber 7/24 tıbbi hizmet ve testleri gerçekleştirmek için bir Covid-19 tarama merkezinin bulunacağı da yer alıyor. Festival, erişim protokolleri (Covid-19 testleri, sıcaklık kontrolleri vb.) ve kapasite sınırlamaları ile ilgili tüm kararların, hükümet ve yerel makamlardan gelen tavsiyeler doğrultusunda alındığı belirtildi.

MASALARDA EN FAZLA 6 KİŞİ OLACAK



Fremaux konuyla ilgili "1000 kişiden fazla katılımın olduğu tüm etkinlikler gibi bizde de aşı zorunluluğu ya da PCR testinden negatif sonuç zorunluluğu olacak. Bunlara bir de corona virüs bağışıklığını (en az 15 gün en çok 6 ay geriye dönük olarak) da ekleyebiliriz. Diğer önlemleri de önümüzdeki haftalarda duyuracağız. Ama mesela akşam yemeklerinde her masaya en fazla 6 kişinin oturacağını söyleyebiliriz şimdiden.”