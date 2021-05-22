Sinema dünyasında Cannes heyecanı (Corona protokolleri belirlendi)

22.05.2021 - 10:43
SER VERİP SIR VERMEDİ
Söyleşi sırasında ser verip sır vermeyen Thierry Fremaux yarışmaya hangi filmlerin alınacağına dair bir bilgi sızdırmadı ama geçen yıl çok beğenerek aldıkları The French Dispatch (y: Wes Anderson) adlı filmin bu yıl da programda olacağını umduğunu belirtti. Açılış filmi olarak Leos carax imzalı Annette ve Paul Verhoeven’in son filmi Benedetta daha önce açıklanmış zaten ama kulislerde ayrıca Nanni Moretti imzalı Three Floors, Krill Serebrennikov’un son filmi Petrov’s Flu, Jacques Audiard’ın yönettiği Paris, 13th District, Julia Ducournau imzalı Titane ve Asghar Farhadi’nin farsça çektiği son filmi A Hero'dan da bahsediliyor.