Sinemada haftanın filmleri (13 Aralık 2019)

Güzelliğin Portresi

Oyuncuların özellikle üzerine bastığı bir cümle var: Bu bir korku filmi değil! Korkunun iyisini bulup izlemenin bir ayrıcalık olduğunu düşünen biri olarak filmin psikolojik tabanı olan bir gerilim türü olduğunu üzerine basa basa söylemenin değer biçmek anlamında çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Türü ne olursa olsun, iyi bir filme imza attılar. Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Lara Tonka ve Feridun Düzağaç’lı kadro rollerinin hakkını veriyor. Umur Turagay’ın yönettiği film, aldığı bir haber sonucu zamanında kaçarak uzaklaştığı babasının köşküne eşi ve kızıyla birlikte geri dönen Nisan’ın, hem geçmişi hem de babasıyla ilgili sır perdesini aralamaya çalışmasını konu ediniyor. Herkesin geçmişinde halledemediği bunun için de ileriye doğru adım atamadığı travmaları vardır. Ve herkesin içinde biraz aydınlık, biraz da karanlık... Güzel film, izleyin.

Güzelliğin Portresi fragmanı