Sinemada haftanın filmleri (13 Aralık 2019)

Jumanji: Yeni Seviye / Jumanji: The Next Level
Jumanji: Vahşi Orman’ın yönetmeni Jake Kasdan, 2 yıl sonra yeni filmin de yönetmen koltuğunda. Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black yine kadroda. Ödüllü oyuncu Awkwafina’yı sevenler ve usta aktör Danny DeVito’yu özleyenler için de eğlenceli alternatif film. Benim gibi eskide kalanlar her şeyin başladığı 1995 yapımı Jumanji'yi başka bir yere koyar. İki film arasındaki iki yıl bile efektlerin nasıl bir hızla geliştiğini gösteriyor. Dolayısıyla içindeymiş gibi izlemek, ordaymış gibi hissetmek sürpriz olmayacak. Yeni filmde eski maceradan sağ çıkmayı başaran grubun, oyuna tekrar girmek durumunda kalan Spencer'ı kurtarmak için harekete geçmeleri konu ediliyor.
Güzelliğin Portresi
Oyuncuların özellikle üzerine bastığı bir cümle var: Bu bir korku filmi değil! Korkunun iyisini bulup izlemenin bir ayrıcalık olduğunu düşünen biri olarak filmin psikolojik tabanı olan bir gerilim türü olduğunu üzerine basa basa söylemenin değer biçmek anlamında çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Türü ne olursa olsun, iyi bir filme imza attılar. Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Lara Tonka ve Feridun Düzağaç’lı kadro rollerinin hakkını veriyor. Umur Turagay’ın yönettiği film, aldığı bir haber sonucu zamanında kaçarak uzaklaştığı babasının köşküne eşi ve kızıyla birlikte geri dönen Nisan’ın, hem geçmişi hem de babasıyla ilgili sır perdesini aralamaya çalışmasını konu ediniyor. Herkesin geçmişinde halledemediği bunun için de ileriye doğru adım atamadığı travmaları vardır. Ve herkesin içinde biraz aydınlık, biraz da karanlık... Güzel film, izleyin.
Hain / Il traditore
Sicilya mafyasının itirafçı üyesiTommaso Buscetta’nın gerçek hayat hikayesini İtalya’nın saygın yönetmenlerinden Marco Bellocchio çekti. İki dünyanın babası olarak anılan Buscetta’nın 1980’lerin başında Sicilya mafyasının kanlı hesaplaşmaları sırasında İtalya’dan Brezilya’ya kaçışını anlatan filmde, asıl vurucu ve insani hikaye, yakalandıktan sonra sessizlik yeminini bozup mafyanın ilk itirafçısı olmayı göze alan Buscetta’nın sahnelerinden süzülecek. Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Luigi Lo Cascio ve Fabrizio Ferracane oyuncu kadrosunda.
Güzel Aşk
Selim Sener'in yönettiği Güzel Aşk haftanın yerli animasyon filmi olarak izleyici ile buluşacak.
Aman Reis Duymasın
Yeraltı dünyasının en güçlü isimleri bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Kadınlı erkekli bu renkli kadro daha deniz otobüsünden iner inmez tatilin beklentilerinin dışında olacağını anlayarak İstanbul’a dönmek yerine devam etme kararı alırlar. Yönettikleri bu büyük dünyanın tam zıttında küçücük bir sahil kasabasında şok üstüne şok yaşarlar. Tek dilekleri bu skandalı Reis Hızır Çakırbeyli’nin duymamasıdır. Ekranların ünlü dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın büyük kadrosu, televizyondan sonra ‘Aman Reis Duymasın’ filmiyle sinemaseverleri karşısına çıkıyor. Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen Kıratlı ve Sevil Akı’nın rol aldığı filmi Onur Tan yönetiyor.
Aman Reis Duymasın fragmanı
Sevimli Sihirbazlar / Groundhog Dave
James Snider’ın yönettiği animasyon sihirbaz Dave ile arkadaşlarının maceralarını anlatıyor.
Elma Dersem Çık
Aşkım Kapışmak'ın aynı isimli çok satan kitabından uyarlanan Elma Dersem Çık adlı gösterisi sinema seyircisi ile buluşacak.
İzzet Başlak'ın yönetmenliğini üstlendiği Elma Dersem Çık'ın sinema versiyonunda; çocuk, evlilik ve ilişki analizleri gibi birçok konuya açıklık getiren Aşkım Kapışmak, insanın önce kendisini sevmesinin önemine vurgu yapıyor.