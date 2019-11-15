Sinemada haftanın filmleri (15 Kasım 2019)

Asfaltın Kralları / Le Mans '66
Araba severler, hız severler, sinema severler! Gerçek bir hayat hikayesinin başarılı oyunculuklar ve yönetmenlik becerisi ile buluşmasına şahitlik edeceğiz gibi gözüküyor. Salt hızın, arabaların veya yarışın kullanılmadığı, hayallerin ve onların gerçek olması için verilen emeğin anlatıldığı bir film bu. 1966 yılında dünyanın en ünlü otomobil markasını alt etmek için bir araya getirilen otomotiv tasarımcısı Carroll Shelby ile sürücü Ken Miles'ın macerasında Christian Bale, Matt Damon ve Jon Bernthal’ı izleyeceksiniz. Filmin yönetmeni ise James Mangold.
Ve Sonra Dans Ettik / And Then We Danced
İsveç’in Oscar adayı, Levan Akin imzalı film, hareketle ve terle kurulmuş bir ruhun; yoksullukla ve terkedilişle hapsedilmeye çalışılmasını ancak yine de o genç ruhun her şekilde varlığını ortaya koymasını konu ediniyor. Aşırı disiplinli öğretmeni tarafından Gürcü dansı yaparken maskülen bir tavır takınması gerektiği dikte edilen Merab ile ekibe bir anda katılan Irakli arasında, önce rekabetle sonra aşkla renklenen ilişkinin dansını izlemek çok keyifli. Toplumsal eleştirilerin bolca kullanıldığı filmde benim için asıl olan, muazzam bir sanat eseri izliyor oluşumdur. Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili, Giorgi Tsereteli ve Tamar Bukhnikashvili oyuncu kadrosunda.
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Bir Kadın Zaferi / De dirigent
Hollandalı bir aileye evlatlık verildi. Kulağı çok iyiydi. Piyano dersleri almaya başladı ta ki öğretmeni onu taciz edinceye kadar. Yılmadı. Berlin Filarmoni Orkestrası’nı yöneten ilk kadın oldu. ABD’deki çalışmaları nedeniyle "Kolorado'lu Emektar Kadınlar Şeref Listesi"ne girdi. Bir kadın hikayesi, bir kadın yönetmenin elinden anlatılıyor. Antonia Louisa Brico'nun çok sevdiği müzikle kurduğu cinsiyetsiz ilişkisi, erkeklerin hakim olduğu o küçük dünyaya tabi ki yabancı geliyor. 1900’lerin başında orkestra şefliği yapabilen kadının varlığı bugün bir hayal gibi geliyor. İzlediğiniz orkestraları düşünün... Neyse ki bir şeyin bir kere bile olması, var olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Maria Peters’ın yazıp yönettiği filmde sanatçıya Christanne de Bruijn hayat veriyor.
Kraliçe Lear
Ülkemin aslan gibi kadınlarını anlatıyor, aslan gibi yönetmeni Pelin Esmer... Pelin Esmer, 17 yıl önce çektiği ve “Oyun” isimli belgeselin devamı niteliğinde olan Kraliçe Lear’da, Mersin Arslanköylü tiyatrocu kadınların 1 aylık turnesine çeviriyor kamerasını. Shakespeare'in oyununu ücra köylere kadar ulaştıran tiyatro grubu, izleyene umudu, gülümsemeyi, azmi ve vazgeçmemeyi aşılıyor.
Söz Vermiştin
Aslı Tandoğan ile Emre Karayel’i buluşturan filmi Baran Seyhan yönetiyor. Sosyal medya hesabından yan kuvözde yatan doğum arkadaşını bile bulabilecekken, böyle bir hikayenin filmin çıkış noktası olması elbette çok doğal. Müzisyen Nesim ve eski okul günlerinden arkadaşı Lilyan’ın sosyal medyada karşılaşarak başlattıkları ilişki büyük bir aşka dönüşüyor. Şenay Gürler, Levent İnanır ve Mazlum Çimen de oyuncu kadrosunda.
Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk / Boonie Bears: Blast Into The Past
Çin yapımı animasyonu Leon Ding yönetiyor. Tarih öncesi çağa yolculuk yaparak, egzotik bitkilerle ve sıradışı hayvanlarla tanışan Briar, Bramble ve Vick'in macerası konu ediliyor.
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Gece Gelenler
Fuat Yılmaz'ın yönettiği, şamanik ögelerin yer aldığı korku filmi Gece Gelenler'in oyuncu kadrosunda, Murat Seviş, Müge Taştan, Tahsin Dursun, Halil Topal gibi isimler yer alıyor.
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