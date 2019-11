Sinemada haftanın filmleri (15 Kasım 2019)

Ve Sonra Dans Ettik / And Then We Danced

İsveç’in Oscar adayı, Levan Akin imzalı film, hareketle ve terle kurulmuş bir ruhun; yoksullukla ve terkedilişle hapsedilmeye çalışılmasını ancak yine de o genç ruhun her şekilde varlığını ortaya koymasını konu ediniyor. Aşırı disiplinli öğretmeni tarafından Gürcü dansı yaparken maskülen bir tavır takınması gerektiği dikte edilen Merab ile ekibe bir anda katılan Irakli arasında, önce rekabetle sonra aşkla renklenen ilişkinin dansını izlemek çok keyifli. Toplumsal eleştirilerin bolca kullanıldığı filmde benim için asıl olan, muazzam bir sanat eseri izliyor oluşumdur. Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili, Giorgi Tsereteli ve Tamar Bukhnikashvili oyuncu kadrosunda.

Ve Sonra Dans Ettik / And Then We Danced fragmanı (Tıkla izle)