Sinemada haftanın filmleri (15 Kasım 2019)

Bir Kadın Zaferi / De dirigent

Hollandalı bir aileye evlatlık verildi. Kulağı çok iyiydi. Piyano dersleri almaya başladı ta ki öğretmeni onu taciz edinceye kadar. Yılmadı. Berlin Filarmoni Orkestrası’nı yöneten ilk kadın oldu. ABD’deki çalışmaları nedeniyle "Kolorado'lu Emektar Kadınlar Şeref Listesi"ne girdi. Bir kadın hikayesi, bir kadın yönetmenin elinden anlatılıyor. Antonia Louisa Brico'nun çok sevdiği müzikle kurduğu cinsiyetsiz ilişkisi, erkeklerin hakim olduğu o küçük dünyaya tabi ki yabancı geliyor. 1900’lerin başında orkestra şefliği yapabilen kadının varlığı bugün bir hayal gibi geliyor. İzlediğiniz orkestraları düşünün... Neyse ki bir şeyin bir kere bile olması, var olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Maria Peters’ın yazıp yönettiği filmde sanatçıya Christanne de Bruijn hayat veriyor.

Bir Kadın Zaferi / De dirigent fragmanı (Tıkla izle)