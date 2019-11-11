Emre Karayel ve Aslı Tandoğan Söz Vermiştin filminde başrollerde

Baran Seyhan'ın senaryosuna imza atıp yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Emre Karayel ve Aslı Tandoğan’ın paylaştığı Söz Vermiştin, 15 Kasım’da gösterime giriyor. Hayatın gerçeklerine rağmen birbirini her gün yeniden ve daha çok sevebilmeyi anlatan Söz Vermiştin, aslında günümüzün hızla tükenen aşklarına sitem ediyor.

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