Sinemada haftanın filmleri (25 Ekim 2019)

Cinayet Süsü

Ali Atay, Limonata diye bir film çekti. Çoğunluk çok beğendi. Manzaraların fonunda yer aldığı yol filmiydi bu. Kahramanların hem kendi hayatlarına hem de köklerine yaptığı yolculuk... Sonra Ölümlü Dünya geldi. Seyirci ikiye bölündü. Bazıları böyle saçma şey görmemiş, kimileri ise çok eğlenmişti. Bu kez bir önceki filmindeki gibi kendine has karakterleri, ülkemize uyarlandığında absürtlüğün zirvesine çıkan polisiye hikayesi ve muazzam oyunculuklarla bezeli bir filme imza atıyor Ali Atay. Ölümlü Dünya’nın yaratıcı ekibi Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi ile birlikte özgün bir senaryo kaleme alan Atay sinemamıza yeni bir soluk getirdi ve sinemamız biraz da onun sayesinde nefes alıyor. Gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu edinen filmde Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen, Mehmet Özgür rol alıyor.

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