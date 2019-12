Star Wars: The Rise of Skywalker (Skywalker’ın Yükselişi) filminde eşcinsel sahne 

Öte yandan filmde eşcinsel temsili olmasına rağmen, filmin Çin’de sansürlenmemesi sinema çevrelerinde olumlu bir gelişme olarak karşılandı. Zira ülkede daha önce eşcinsellik temalı Brokeback Mountain ile Call Me by Your Name filmlerinin gösterime girmesi yasaklanmıştı. Ülkenin sansür kurulu, gösterime girebilmesi için Oscar’lı film Bohemian Rhapsody’nin 10 dakikadan fazla bir bölümünün kesilmesini istemişti.