Star Wars: The Rise of Skywalker (Skywalker’ın Yükselişi) filminde eşcinsel sahne 

Star Wars: The Rise of Skywalker (Skywalker’ın Yükselişi) bugün vizyona girdi. Saat farkı nedeniyle ABD’de saatler önce gösterilmeye başladı. Merakla beklenen film, ilk kez eşcinsel öpüşmeye yer vermesiyle Star Wars tarihine geçti.
Söz konusu öpüşme, kalabalık bir sahnede merkezden uzakta direniş kadınları arasında yaşanıyor. Filmin geneli için fazla önem teşkil etmeyen sahne, sadece dikkatli seyircilerin dikkatinden kaçmadı.
Yapımcı JJ Abrams, daha önce verdiği bir röportajda, filmde LGBTİ temsili konusunda tüyo vermiş, “LGBTİ topluluğu söz konusu olduğunda, bu filmi izlemeye gidenlerin filmde temsil edildiklerini hissetmeleri benim için önemliydi. Filmde olanlarla ilgili hiçbir bilgi vermeyeceğim” demişti.
Abrams, LGBTİ temsilinde diyalog yerine eylemle yaklaşmayı seçmiş görünüyor. Star Wars tarihinde bir ilki gerçekleştirdiği için başarılı bulan da var, fazla önemsiz bir detay olarak geçiştirdiği için eleştiren de.
Öte yandan filmde eşcinsel temsili olmasına rağmen, filmin Çin’de sansürlenmemesi sinema çevrelerinde olumlu bir gelişme olarak karşılandı. Zira ülkede daha önce eşcinsellik temalı Brokeback Mountain ile Call Me by Your Name filmlerinin gösterime girmesi yasaklanmıştı. Ülkenin sansür kurulu, gösterime girebilmesi için Oscar’lı film Bohemian Rhapsody’nin 10 dakikadan fazla bir bölümünün kesilmesini istemişti.
Variety’nin haberine göre, filmin Çin’de sansüre uğramadan gösterilmesi, LGBTİ temsili açısından bir zafer olarak görülüyor.