Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı

"BİR MASAYI TERK ETMESİ ASLA İSTENMEYEN BİR KARAKTERDİR"



Oyuncu Selçuk Yöntem ise Tarık Ünlüoğlu ile ilgili anılarını anlattı. Yöntem, "Cenazelerde çok gülerdik, çok küstük, çok barıştık. Küsmelerimiz, barışmalarımız çok ilginçti. Çok komikti. Toplumlarda aranan bir karakterdir. Bir masayı terk etmesi asla istenmeyen bir karakterdir. Ben burada konuşma yaparken hüzünlenmeyeceğim diye söz verdim. Bir barışma anımızı anlatacağım. Ankara'da dolmuşlar var o zaman. Ben bir arkadaşımla dolmuşa bindim, o da bir arkadaşıyla bindi. Benim yanımdaki arkadaşımı da tanıyor. Araba hareket etti, şoföre parayı uzattı. Beyefendi hariç üç kişi alır mısınız dedi. Ben tabii gülmeye başladım. Ve barıştık" ifadelerini kullandı.