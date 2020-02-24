The Batman filminden ilk set fotoğrafları

Robert Pattinson’ın başrolde yer aldığı The Batman filminin çekimleri İskoçya’da başladı. Setten gelen fotoğraflarda yeni Batman kostümü dikkat çekti. Motosikletli akrobatik sahnelerde Pattinson'ın yerine oynayan dublör bir önceki Batman Ben Affleck'e benzetildi.
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24.02.2020 - 09:45
Kısa süre önce kostüm tasarımı yayınlanan Robert Pattinson’lı yeni Batman, şimdi de set görüntüleriyle gündemde.
Gelecek yıl vizyona girecek filmin çekimleri için İskoçya Glasgow caddeleri dev bir stüdyoya dönüştürüldü.
Yollara Batman'in yaşadığı Gotham kenti süsü verildi.
Motosikletli akrobatik sahnelerde Pattinson'ın yerine dublörü Richard Centrone'nin oynadığı açıklandı.
Ancak dublörün Pattinson'dan çok Batman'i son canlandıran oyuncu Ben Affleck'e (47) benzerliği dikkat çekti.
Yönetmen koltuğunda Matt Reeves'in oturduğu; Robert Pattinson’ın başrolünü üstlendiği The Batman, etkileyici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor.
Filmde Catwoman’ı Zoë Kravitz, Batman çizgiromanlarının en önemli kötü karakterleri arasında yer alan The Riddler’ı Paul Dano, bir diğer ikonik kötü karakter olan Penguin’i Colin Farrell, Komiser Gordon’ı Jeffrey Wright, Alfred’i Andy Serkis, Carmine Falcone’u ise John Turturro canlandırıyor.
The Batman'in 25 Haziran 2021’de vizyona girmesi bekleniyor.
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