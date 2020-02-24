The Batman filminden ilk set fotoğrafları

Gelecek yıl vizyona girecek filmin çekimleri için İskoçya Glasgow caddeleri dev bir stüdyoya dönüştürüldü.

Ancak dublörün Pattinson'dan çok Batman'i son canlandıran oyuncu Ben Affleck'e (47) benzerliği dikkat çekti.

Yönetmen koltuğunda Matt Reeves'in oturduğu; Robert Pattinson’ın başrolünü üstlendiği The Batman, etkileyici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor.

Filmde Catwoman’ı Zoë Kravitz, Batman çizgiromanlarının en önemli kötü karakterleri arasında yer alan The Riddler’ı Paul Dano, bir diğer ikonik kötü karakter olan Penguin’i Colin Farrell, Komiser Gordon’ı Jeffrey Wright, Alfred’i Andy Serkis, Carmine Falcone’u ise John Turturro canlandırıyor.