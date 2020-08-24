The Batman filminden kareler

Daha önce set fotoğrafları yayınlanan Matt Reeves'in yönetmen koltuğuna oturduğu Robert Pattinson'ın Batman karakterine hayat verdiği The Batman filminden yeni kareler yayınlandı.

24.08.2020 - 10:45

The Batman filminden kareler - 1
Matt Reeves'in yönetmen koltuğuna oturduğu Robert Pattinson'ın Batman karakterine hayat verdiği The Batman filminden yeni kareler geldi.


The Batman filminden kareler - 2
Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis ve Peter Sarsgaard gibi isimleri bir araya getiren film, 1 Ekim 2021’de vizyona girecek.

The Batman filminden kareler - 3
The Batman, Bruce Wayne’in Batman olarak ikinci yılına odaklanıyor.


The Batman filminden kareler - 4
Filmde Catwoman’ı Zoë Kravitz, Batman çizgiromanlarının en önemli kötü karakterleri arasında yer alan The Riddler’ı Paul Dano, bir diğer ikonik kötü karakter olan Penguin’i Colin Farrell, Komiser Gordon’ı Jeffrey Wright, Alfred’i Andy Serkis, Carmine Falcone’u ise John Turturro canlandırıyor.
The Batman filminden kareler - 5
THE BATMAN FİLMİNDEN İLK FRAGMAN

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