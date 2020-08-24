The Batman filminden kareler

Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis ve Peter Sarsgaard gibi isimleri bir araya getiren film, 1 Ekim 2021’de vizyona girecek.

Filmde Catwoman’ı Zoë Kravitz, Batman çizgiromanlarının en önemli kötü karakterleri arasında yer alan The Riddler’ı Paul Dano, bir diğer ikonik kötü karakter olan Penguin’i Colin Farrell, Komiser Gordon’ı Jeffrey Wright, Alfred’i Andy Serkis, Carmine Falcone’u ise John Turturro canlandırıyor.