Robert Pattinson’lı The Batman filminden ilk fragman
Matt Reeves'in yönetmen koltuğuna oturduğu Robert Pattinson'ın Batman karakterine hayat verdiği The Batman filminden ilk fragman yayınlandı. Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis ve Peter Sarsgaard gibi isimleri bir araya getiren film, 1 Ekim 2021’de vizyona girecek. The Batman, Bruce Wayne’in Batman olarak ikinci yılına odaklanıyor. Filmde Catwoman’ı Zoë Kravitz, Batman çizgiromanlarının en önemli kötü karakterleri arasında yer alan The Riddler’ı Paul Dano, bir diğer ikonik kötü karakter olan Penguin’i Colin Farrell, Komiser Gordon’ı Jeffrey Wright, Alfred’i Andy Serkis, Carmine Falcone’u ise John Turturro canlandırıyor.
Abone ol
Paylaş
23.08.2020 - 09:45| Son Güncelleme : 23.08.2020 - 09:56
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.