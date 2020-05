The Beatles’ın bugüne dek hiç duyulmayan şarkısı açık artırmaya çıkarılıyor

Efsanevi The Beatles grubunun dağılmasından sonra grup üyeleri Paul McCartney ve Ringo Starr'ın birlikte kaydettiği ancak yayınlamadığı bir şarkılarının demosu açık artırmaya çıkarılıyor.



Müzayedecilere göre, Angel In Disguise adlı şarkı, grubun eski basçı ve davulcusu tarafından ortak olarak yazılan tek şarkı olabilir.



Eski The Beatles üyeleri, Ringo Starr’ın 1992’de solo albümü Time Takes Time'ın demosunu kaydetti, ancak yayınlamadı.

20 BİN STERLİNE SATILMASI BEKLENİYOR

Eski DJ Tony Prince’ın açık artırmaya çıkaracağı kasedin 20 bin sterline satılması bekleniyor.



Ringo Starr’ın sahneden çekilmesinin ardından 1990'larda Angel In Disguise'in alternatif versiyonlarını kaydetmesi için sanatçı bulunamadı ve şarkı hiç yayınlanmadı.

KASETTE İKİ VERSİYON VAR



Müzayedeci Paul Fairweather’a göre kaset, parçanın iki versiyonunu içeriyor: Birincisi, vokallerde Paul McCartney’in yer aldığı kaba bir demo; ikincisi ise müzisyenler ve geri vokallerin yer aldığı, Ringo Starr’ın da söylediği bir versiyon.