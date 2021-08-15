Tom Hardy: Venom'dan sonra iki ameliyat geçirmem gerekti

Esquire'a verdiği röportajda Hardy, Venom filmlerine ve yeni projesi Havoc'a dair konuştu. Ünlü aktör Havoc için özel olarak antrenman yaptığını ve yapımın fiziksel olarak gerektirdiği zorluklardan heyecan duyduğunu ifade etti.

Independent'in haberine göre, halihazırda genel bir güç ve kondisyon programı uyguladığını belirten Hardy günde bir saat Brezilya jiu-jitsu'su (bir tür dövüş sanatı) yapıyor ve film için koreografi çalışıyor.

Hardy ikinci Venom filminin çekimleri başladığındaysa iyileşme sürecinin sekizinci haftasında olduğunu söyledi. Bununla birlikte ünlü aktör şu an iyi durumda olduğundan emin olduğunu ve kendisini daha önce hiç olmadığı kadar formda hissettiğini belirtti.