Tom Hardy: Venom'dan sonra iki ameliyat geçirmem gerekti

15.08.2021 - 09:39
Hollywood yıldızı Tom Hardy, Venom: Zehirli Öfke'nin (Venom) çekimlerinin ardından iki dizinden ameliyat olması gerektiğini açıkladı.
Esquire'a verdiği röportajda Hardy, Venom filmlerine ve yeni projesi Havoc'a dair konuştu. Ünlü aktör Havoc için özel olarak antrenman yaptığını ve yapımın fiziksel olarak gerektirdiği zorluklardan heyecan duyduğunu ifade etti.
Independent'in haberine göre, halihazırda genel bir güç ve kondisyon programı uyguladığını belirten Hardy günde bir saat Brezilya jiu-jitsu'su (bir tür dövüş sanatı) yapıyor ve film için koreografi çalışıyor.
Öte yandan ilk Venom filmini çekerken aksilik yaşadığını söyleyen aktör iki diz ameliyatına ihtiyaç duyduğunu belirtti ve "Dizlerim mahvolmuştu" dedi.