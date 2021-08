Tom Hardy: Venom'dan sonra iki ameliyat geçirmem gerekti

Hardy ikinci Venom filminin çekimleri başladığındaysa iyileşme sürecinin sekizinci haftasında olduğunu söyledi. Bununla birlikte ünlü aktör şu an iyi durumda olduğundan emin olduğunu ve kendisini daha önce hiç olmadığı kadar formda hissettiğini belirtti.

Marvel çizgi romanlarından sinemaya uyarlanan film 2018'de vizyona girmişti. Yapım olumsuz eleştiriler alsa da Sony, Venom: Zehirli Öfke 2'nin (Venom: Let There Be Carnage) çekileceğini açıklamıştı.