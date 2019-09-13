Tüm zamanların en yüksek hasılatlı korku filmleri
Şeytani palyaço Pennywise’ın maceralarını anlatan O Bölüm 2 (It Chapter Two) filmi, dünya çapında 94 milyon dolarlık açılış hasılatıyla tüm zamanların en iyi açılışını yapan ikinci korku filmi oldu. Devam filminin, toplam hasılatıyla tüm zamanların çok izlenen korku filmi olma özelliği taşıyan ilk film O’nun toplam gişe rakamını geçip geçemeyeceği merak konusu. Bir haftadır beyazperdede seyircisiyle buluşan ve büyük ilgi gören O Bölüm 2, akla tüm zamanların en yüksek hasılatlı korku filmlerini getirdi. İşte gişede en çok kazandıran korku filmleri listesi...
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Şeytani palyaço Pennywise’ın maceralarını anlatan O Bölüm 2 (It Chapter Two) filmi, vizyona girdiği 6 Eylül haftasında ABD’de 91 milyon dolarlık açılış hasılatı elde etse de ilk film O’nun (It) açılış hasılatı olan 123 milyon doları geçemedi. Ancak O Bölüm 2, dünya çapında 94 milyon dolarlık açılış hasılatıyla tüm zamanların en iyi açılışını yapan korku filmi oldu. İkinci filmin, toplam hasılatıyla tüm zamanların çok izlenen korku filmi olma özelliği taşıyan O’nun toplam gişe rakamını geçip geçemeyeceği merak konusu. Bir haftadır beyazperdede seyircisiyle buluşan ve büyük ilgi gören O Bölüm 2, akla tüm zamanların en yüksek hasılatlı korku filmlerini getirdi. İşte gişede en çok kazandıran korku filmleri listesi...
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The Conjuring 2 (2016)Hasılat: 320 milyon 392 bin 818 dolar
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A Quiet Place (2018)Hasılat: 340 milyon 939 bin 361 dolar
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Hannibal (2001)Hasılat: 351 milyon 692 bin 268 dolar
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The Nun (2018)Hasılat: 365 milyon 550 bin 119 dolar
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Godzilla (1998)Hasılat: 379 milyon 14 bin 294 dolar
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Godzilla: King of the Monsters (2019)Hasılat: 385 milyon 900 bin 138 dolar
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The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)Hasılat: 401 milyon 128 bin 639 dolar
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Prometheus (2012)Hasılat: 401 milyon 128 bin 639 dolar
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Signs (2002)Hasılat: 408 milyon 247 bin 917 dolar
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The Mummy (2017)Hasılat: 409 milyon 231 bin 607 dolar
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The Mummy (1999)Hasılat: 433 milyon 13 bin 274 dolar
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The Mummy Returns (2001)Hasılat: 433 milyon 13 bin 274 dolar
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The Exorcist (1973)Hasılat: 441 milyon 306 bin 145 dolar
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Jaws (1975)Hasılat: 470 milyon 653 bin dolar
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Godzilla (2014)Hasılat: 529 milyon 76 bin 69 dolar
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World War Z (2013)Hasılat: 540 milyon 7 bin 876 dolar
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I Am Legend (2007)Hasılat: 585 milyon 349 bin 10 dolar
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War of the Worlds (2005)Hasılat: 591 milyon 745 bin 540 dolar
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The Sixth Sense (1999)Hasılat: 672 milyon 806 bin 292 dolar
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It (2017)Hasılat: 700 milyon 381 bin 748 dolar