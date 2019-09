Tüm zamanların en yüksek hasılatlı korku filmleri

Şeytani palyaço Pennywise’ın maceralarını anlatan O Bölüm 2 (It Chapter Two) filmi, vizyona girdiği 6 Eylül haftasında ABD’de 91 milyon dolarlık açılış hasılatı elde etse de ilk film O’nun (It) açılış hasılatı olan 123 milyon doları geçemedi. Ancak O Bölüm 2, dünya çapında 94 milyon dolarlık açılış hasılatıyla tüm zamanların en iyi açılışını yapan korku filmi oldu. İkinci filmin, toplam hasılatıyla tüm zamanların çok izlenen korku filmi olma özelliği taşıyan O’nun toplam gişe rakamını geçip geçemeyeceği merak konusu. Bir haftadır beyazperdede seyircisiyle buluşan ve büyük ilgi gören O Bölüm 2, akla tüm zamanların en yüksek hasılatlı korku filmlerini getirdi. İşte gişede en çok kazandıran korku filmleri listesi...

O BÖLÜM 2 (IT CHAPTER 2) FRAGMANI