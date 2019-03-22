Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali geliyor

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“ŞİMDİDEN HEYECANINI YAŞIYORUZ”



Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nin başta Şanlıurfa olmak üzere ülke turizmine çok önemli katkılar sunacağını ifade eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleri sonucunda ülkemizde bu yıl Göbeklitepe yılı ilan edildi. Bu çerçevede şehrimiz turizmin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Biz de bu vesileyle Göbeklitepe üzerinden hem Şanlıurfa'nın hem de ülkemizin tanıtımını yapma adına bir dizi çalışma yürütüyoruz; bu çerçevede uluslararası Göbeklitepe Film Festivali de en önemsediğimiz etkinliklerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın en önemli oyuncu yönetmen ve yapımcılarını şehrimizde ağırlayacak olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz” dedi.