Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı

Pekcan, 22 Ekim 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akciğer kanserine yakalandığını duyurarak, "Sevgili dostlar, 10 gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda, yakındaki arkadaşlarım da öyle. Sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dileklerinizi ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullanmıştı.