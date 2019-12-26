Usta oyuncu Şener Şen 78 yaşında

Şen Şen, "Zengin Mutfağı" adlı oyunla 14 yıl sonra tiyatro sahnesine dönüş yaptı. İstanbul Ataşehir'deki Das Das'ta sahnelenen ve kapalı gişe oynanan oyunun hakkında NTV Gece Gündüz'de Gülay Afşar'ın konuğu olan Şen, "Bu oyun benim için bir sınav oldu" şeklinde konuştu.