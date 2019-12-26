Usta oyuncu Şener Şen 78 yaşında

Badi Ekrem, Vecihi, Kumandan Hüsamettin, Maho Ağa, Ziya, Şakir, Muhsin Bey, Eşkıya Baran ve daha niceleri...
Türk sinemasının en usta isimleri arasında yer Şener Şen bugün 78. yaşını kutluyor.
İşte Şener Şen'in hakkında bilmeniz gerekenler...
Şener Şen "Zengin Mutfağı" oyunuyla yeniden sahnede (Gece Gündüz NTV)
Şener Şen, 26 Aralık 1941'de o dönem marangozluk yapan, ünlü oyuncu Ali Şen'in oğlu olarak dünyaya geldi.
Bugün aynı zamanda, 1989 yılında hayatını kaybeden Ali Şen'in de doğum günü...
Şener Şen "Zengin Mutfağı" oyunuyla yeniden sahnede (Gece Gündüz NTV)
Babası gibi sinema sanatçısı olmak yerine tiyatroyu tercih eden Şener Şen, daha sonra maddi sebeplerle sinemaya yönelmek zorunda kaldı.
Şener Şen "Zengin Mutfağı" oyunuyla yeniden sahnede (Gece Gündüz NTV)
Bir dönem figüran olarak kamera karşısına geçen Şener Şen'in şansı, Hababam Sınıfı'ndaki 'Badi Ekrem' rolüyle döndü.
Şener Şen "Zengin Mutfağı" oyunuyla yeniden sahnede (Gece Gündüz NTV)
Aynı filmde rol alan Kemal Sunal ile iyi bir ikili oluşturan Şen, yine aynı isimle birlikte birçok projede boy gösterdi.
Şener Şen "Zengin Mutfağı" oyunuyla yeniden sahnede (Gece Gündüz NTV)
İkili, Davaro, Salako, Tosun Paşa, Çöpçüler Kralı gibi çok sayıda projede birlikte kamera karşısına geçti.
Genellikle sahtekar, uyanık ve dolandırıcı rollerinde yer alan Şener Şen bir süre sonra daha saf ve temiz karakterleri oynamak için farklı projelerde rol almayı tercih etti.
Şen'in bu bağlamda yer aldığı ilk proje Ertem Eğilmez'in yönettiği "Namuslu" oldu.
Arabesk, Milyarder, Muhsin Bey gibi filmlerde başarılı işlere imza atan Şener Şen, 1996'da Türk sinemasında devrim yaratan 'Eşkıya' filminde Uğur Yücel ile birlikte kamera karşısına geçerek "Baran" karakterine hayat vermişti.
Şener Şen, son olarak 10 Kasım'da vizyona giren Yol Ayrımı filmiyle kamera karşısına geçti.
Şen Şen, "Zengin Mutfağı" adlı oyunla 14 yıl sonra tiyatro sahnesine dönüş yaptı. İstanbul Ataşehir'deki Das Das'ta sahnelenen ve kapalı gişe oynanan oyunun hakkında NTV Gece Gündüz'de Gülay Afşar'ın konuğu olan Şen, "Bu oyun benim için bir sınav oldu" şeklinde konuştu.